"Приведите ко мне этого урода!": мэр Саянска Олег Боровский возмутился поступком вахтовика, который срубил елку -"Дерево Победы"

Зачем 28-летнему жителю небольшого городка Саянска в Иркутской области в качестве украшения квартиры понадобилась голубая елочка именно с городской Аллеи ветеранов, он внятно объяснить не может. Говорит, пьян был. В конце концов, небольшие новогодние деревца продают на каждом углу и стоит живая красавица рублей пятьсот. Для вахтовика - не деньги. А эти ели посадили в 2015 году во время акции "Дерево Победы" и исчезновение деревца возмутило весь город.

- Попросил, чтоб привели ко мне. Хочу посмотреть на этого урода! – пишет в соцсетях мэр города Саянска Олег Боровский.

Утром 23 декабря, когда весь город, а вслед за ним и полицейские, искали вандала, сам герой скандала узнал об этом из новостей, едва проспавшись. Испугался, стало стыдно. Он кинулся избавляться от улики, потащил дерево на улицу, поставил к соседнему дому. Но было поздно. Его вычислили по записям камер видеонаблюдения.

Голубую ель срубили под корень. Фото: пресс-служба администрации Саянска.

- В результате поквартирного обхода похититель ели был задержан, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. – Проводится доследственная проверка.

Вахтовику грозит штраф. Но это еще не самое страшное. Скорее всего, ему все-таки придется явиться к мэру города и объяснить мотивы своего поступка. А заодно и покаяться перед всеми горожанами, каждому из которых теперь известно, кто, пусть и нечаянно, совершил святотатство.

-Обращаюсь ко всем жителям Саянска. Берегите сделанное для нас! Все объекты под видеонаблюдением и установить хулиганов дело времени. Наказание неизбежно! – напомнил мэр.