2019-01-08T11:53:07+03:00
Происшествия

Игроки баскетбольного клуба "Иркут" попрощались с родной командой, но не со спортом

Баскетбольный клуб закрыли из-за финансовых трудностей
Ольга БУЕВА
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Игроки баскетбольного клуба "Иркут" попрощались с родной командой, но не со спортомИгроки баскетбольного клуба "Иркут" попрощались с родной командой, но не со спортомФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В официальных группах баскетбольного клуба «Иркут» в соцсетях сотни комментариев болельщиков и просто неравнодушных сибиряков, которые радеют за наш иркутский спорт. Народ негодует, возмущается, сочувствует. Однако факт остается фактом: «Иркут» закрылся. Новость об этом появилась еще в конце декабря. Первым о ней сообщил бывший тренер команды и знаменитый в Приангарье баскетболист Евгений Саловаров.

- Грустное известие, - написал Саловаров. – «Иркут» объявил о роспуске команды.

Позже с официальным обращением к болельщикам выступил министр спорта нашего региона Илья Резник. Он сообщил, что клуб прекращает существование из-за финансовых трудностей.

- Мы делали все возможное для стабилизации финансовой ситуации, но не удалось найти титульного спонсора для команды. Приношу свои извинения всем болельщикам, - сказал он.

На баскетбольной карте России Иркутск занимал свое почетное место. Полные трибуны - то, что красноречивее любых достижений. Конечно, за 14-летнюю историю «Иркута» было многое: и красивые победы, и досадные поражения. К слову, возникала и пауза, когда команда не выступала 1,5 года. Причина все та же: финансовые трудности. Может быть, и сейчас рано прощаться с клубом?

- Вы же понимаете, что пока мы можем только предполагать и надеяться на лучшее, - прокомментировали ситуацию в пресс-службе БК «Иркут».

Второй закономерный вопрос: какова судьба игроков?

- Нет, они не пойдут работать фитнес-тренерами, - рассказали «КП» в пресс-службе. - Большинство из них продолжат баскетбольную карьеру. Ребята переходят в другие клубы. В обоих дивизионах Суперлиги каникулы, и игроки могут воспользоваться этим моментом, чтобы заключить новые контракты. Многие сейчас в процессе: проходят собеседования, знакомятся с коллегами.

Например, уже точно известно, что бывший защитник-нападающий - иркутянин Александр Анисимов отправился в Южно-Сахалинск, где будет играть за «Восток-65». Экс-центровой Никита Зверев, который приехал к нам из Краснодара, присоединился к игрокам «Уралмаша» в Екатеринбурге. Один из самых неординарных игроков - вчерашний выпускник американского университета Ниагары Кэлил Дьюкс едет в Сургут, где будет защищать цвета местного БК «Университет Югра»!

Кстати, сами парни не спешат делиться своими впечатлениями после распада «Иркута».

- Пока воздержусь от комментариев, - сказал экс-нападающий «Иркута» Сергей Михалев. - Тема для нас всех непростая.

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