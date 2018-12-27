Почему газетные киоски исчезают с улиц Иркутска

- Здравствуйте, я продавец газетно-журнальной продукции Любовь Васильевна, у меня есть вопрос, который уже давно тревожит моих покупателей, - такой звонок раздался в редакции «Комсомольской правды» в Иркутске.

Женщина рассказала, что еще в сентябре киоск «Сегодня Пресс Байкал» на пересечении улиц Красногвардейская и Декабрьских Событий перенесли. Прежнее место было проходимое и бойкое, а новое - нет. Нас перевезли во двор, и мы потеряли много читателей… Им теперь негде брать свежую прессу.

Решение приняли коммунальщики. На том самом месте, где раньше располагался ларек, проводили благоустройство территории… Только вот обратно павильон не вернули. Недовольна Любовь Васильевна, а читатели еще больше. Иркутяне собрали более 200 подписей под требованием вернуть киоск на прежнее место, но воз и ныне там.

- Выручка упала в два раза, - вздыхает продавец. - Теперь нас и вовсе закроют...

То, что газетных киосков в Иркутске стало меньше, видно невооруженным глазом. Любимое чтиво уже не купишь, как прежде, на каждой автобусной остановке. Например, на улице Тимирязева у Центрального рынка всегда стояли два ларька с газетами, а теперь один. Второй привлекает лишь запахом шаурмы. Почему так?

Проблема есть

- Знаете, эту тему вы затронули вовремя, - говорит директор ООО «Хорошая компания» и ООО «ОМИ ПРЕСС» Лариса Владимирова. - Мы работаем в Иркутске с 2002 года. Все это время наши 100 киосков, включая «Пресс-Медиа» и «Сегодня Пресс Байкал» никаких правил не нарушают. Они стоят по схеме НТО (нестационарных торговых объектов). Есть разрешения, налоги платим, но в последние два года стали возникать проблемы.

И вот какие. По словам предпринимателя, ей стали приходить постановления: то один киоск установлен незаконно, то другой, и их необходимо демонтировать. Так пришлось убрать павильоны с улиц Седова, Жуковского, Декабрьских Событий, из Академгородка и микрорайона Зеленого. Частично лишились свежей прессы остановки «Филармония» и «Сквер Кирова», где вместо двух киосков остался один.

- Под раздачу попадают наши павильоны наряду с ларьками, которые торгуют контрафактным алкоголем, - уверяет Лариса Владимирова. - Такого быть не должно. К тому же администрация выбрала 35 киосков с газетами и журналами и выставила их на аукцион. Мы переживаем, что в торгах будут участвовать, например, компании общепита, которые, конечно, не станут торговать прессой.

Действительно ли под давлением властей или все-таки за нерентабельностью предпринимателю пришлось закрыть несколько киосков - это уже секрет бизнеса. Но что падают продажи - это факт. И об этом твердят власти.

Город становится краше

- Чаще всего газетные киоски в городе закрываются из-за невостребованности и нерентабельности места их размещения, - уверены в департаменте потребительского рынка комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Иркутска.

И добавляют: мол, печатные издания давно уже не флагман новостей и едва ли не пережиток прошлого. Смартфоны, планшеты, гаджеты - да, не поспоришь, впереди планеты всей. Но совсем хоронить газету еще рано. Спрос-то есть!

- Разбирают, и еще как! - говорят продавцы. - Газетку почитать в автобусе по дороге на дачу, например, для многих святое дело.

Так все-таки сколько же ларьков с периодикой закрыли в Иркутске в последнее время?

- По схеме НТО, которая действует с 2011 года, предусмотрено 269 мест размещения павильонов с печатной продукцией, - рассказывают в КУМИ Иркутска (комитет по управлению муниципальным имуществом). - Однако не все они используются. За 7 лет в городе оказались невостребованными 95 площадок. А судьбу 38 мест владельцы определили сами - продали. Теперь в этих ларьках торгуют мороженым и напитками.

Таким образом, сегодня в Иркутске осталось 136 киосков под газеты и журналы. Больше всего их в Правобережном округе - 44 и в Октябрьском - 35.

И еще один немаловажный факт. Заметили, как преображается областной центр? Как появляются новые парки и скверы? Помните, как мы все дружно выбирали те самые общественные пространства, которые получили новую жизнь? Так вот, все это делается, как известно, по федеральной программе «Комфортная городская среда». Есть и другие проекты. И на их территории размещение торговых точек с печатной продукцией не предусмотрено, так как они не соответствуют техническим требованиям и регламентам. А зря. Посидеть теплым летним вечером на скамеечке в красивом парке многие бы хотели в компании любимого издания. Верно?

Страдают не все

Справедливости ради не все предприниматели готовы кричать о наболевшем.

Допустим, еще один лидер на рынке - «Иркутскпечать» - с закрытием павильонов пока не сталкивалась. Единственное неудобство - когда приходится переносить ларьки во время благоустройства территории. Есть у компании и небольшие поводы для радости.

- У нас все хорошо! - говорит коммерческий директор сети Наталья Ибрагимова. - Вот снова открыли точку на улице Лермонтова возле технического университета, скоро еще одна появится.

Почему так? Опять же, быть может, секрет бизнеса. Одни на плаву, другие тонут. А что простые горожане?

- Нам за весь год всего одна жалоба поступила по поводу закрытия газетного киоска, - говорят в КУМИ. - Больше иркутяне сетуют на неудобное расположение павильонов: мол, стоят на тротуаре, создают помехи пешеходам, да и внешний вид зачастую не радует. В таких случаях мы привлекаем предпринимателей к ответственности за нарушение правил благоустройства территории.

А пока власти даже обсуждают проект по внесению изменений в схему НТО. Возможно, в нее включат новые места. Неужели станет больше киосков, где можно будет купить любимую «Комсомолку»?!

А КАК У НИХ?

Держимся на грани выживания

В 50-тысячном Шелехове на весь город всего одна компания - ИП Гридчин, у которой 12 газетных киосков. За последние три года пришлось закрыть четыре точки. Причина - упал спрос.

- Держать их было невыгодно, - говорит индивидуальный предприниматель Юрий Гридчин. - К сожалению, спрос низкий. Чтобы выжить, приходится продавать еще и сопутствующие товары. Прибыль примерно 50 на 50. К тому же с нашими павильонами часто соседствуют крупные магазины и супермаркеты, в которых тоже есть прилавки с прессой. Конкурировать сложно. Хорошо хоть за аренду земли огромные деньги не дерут и условия не ставят.