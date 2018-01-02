Катастрофа Ту-154 под Иркутском 3 января 1994 года: 25 лет со дня трагедии

3 января в селе Мамоны Иркутской области - скорбный день. В этот день в 1994 году разбился самолет ТУ-154. Рейс Иркутск-Москва для 124 пассажиров и членов экипажа стал последним. Позже выяснится, что у самолета после взлета загорелся двигатель, отказали все гидросистемы. Еще один человек - работник фермы, погиб на земле.

Спустя 20 лет после трагедии на месте катастрофы была установлена на мемориальном кресте памятная доска со списком всех погибших. Каждый год здесь встречаются родственники погибших, жители села, священнослужители проводят траурные поминальные службы.

Приход святителя Софрония епископа Иркутского в Мамонах был создан в память об авиакатастрофе. Основателем прихода стал Владимир Горбатов, который вместе со своей семьей опоздал на этот злополучный рейс, забыв паспорт.

- Страшная весть о катастрофе настигла нас в пути, и она не могла не оставить глубокий след в душе, - говорил тогда Горбатов.

Встречала Новый, 1994, год семья Горбатовых дома в Иркутске, а потом планировала поехать с двумя сыновьями в Москву. Забронировали билеты в авиакассе на железнодорожном вокзале на тот самый рейс. А 2 января поехали их выкупать, но забыли паспорт… главы семейства. Тогда и решили ехать поездом. Не возвращаться же. Тем более что в кассе Владимиру сказали, что он может сесть в поезд по военному билету.

Через несколько лет после трагедии Владимир Горбатых – успешный бизнесмен, переехал в Мамоны и решил построить храм. Идею поддержали в Иркутской епархии Русской Православной Церкви. Был создан приходской совет и проведен сбор пожертвований. Но только в прошлом году, в апреле, удалось начать строительство храма. Почти 10 лет ушло на то, чтобы оформить землю, еще два – на проект. Сбор средств на строительство храма продолжается…

На месте трагедии спустя много лет. ФОТО: Иркутская епархия.

Напомним, в тот роковой день у самолета всего через 3,5 минуты после взлета загорелся двигатель. Пилот запросил аварийную посадку, развернул лайнер обратно, но машина была уже не управляема. Несмотря на все предпринятые меры, самолет рухнул на молочную ферму в селе Мамоны. От сильного удара борт разорвало на две части. Шансов выжить не было ни у кого. Обломки самолета разбросало до 400 метров от места падения. Погибли все. В том числе пятеро маленьких детей, один грудной ребенок. Кроме этого, из Иркутска летели в столицу 16 иностранцев - граждане Германии, Китая, Австрии, Индии, Японии, Франции.

Следственная комиссия установила, что двигатель отказывал не в первый раз. Летом 1993 года он отказал при подлете к Гуанчжоу. А в день катастрофы двигатель смогли запустить лишь с пятой попытки.

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