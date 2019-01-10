2019-01-10T07:34:31+03:00
Общество

Умер онкобольной мальчик из Иркутской области, с просьбой помочь которому обращались к Путину

В последнее время ребенок был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких [видео]
Валентина ГИЛЕВИЧ
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Умер мальчик из Иркутской области, с просьбой помочь которому обращались к Путину.Умер мальчик из Иркутской области, с просьбой помочь которому обращались к Путину.
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Сегодня в ночь с 9 на 10 января больной онкологией малыш Владик Шестаков, с просьбой помочь которому обращались к Владимиру Путину на пресс-конференции 20 декабря 2018, скончался. Почти два с половиной года мальчик боролся со страшной болезнью - нейробластомой забрюшинного пространства (рак нервной системы) 4 стадии, с метастазами в легких. Увы, но трагические прогнозы врачей – Владик нетранспортабелен, отправить его на операцию в другую страну невозможно, а онкология уже на неизлечимой стадии – оправдались….

Мальчик был долгожданным ребенком в семье. Родился вполне здоровым и крепким, вес и рост в порядке, правда, часто болел ОРВИ, была повышенная температура, лихорадило. Сделали УЗИ – поставили неутешительный диагноз. В семье трехлетнего Шестакова в буквальном смысле началась борьба за жизнь. Три курса химиотерапии не помогли, удаление опухоли тоже, случился рецидив. Мать не сдавалась даже тогда, когда глава семейства погиб в ДТП и женщина осталась одна с двумя детьми на руках. Ездили в столицу – не помогло. Болезнь прогрессировала агрессивно.

Согласились принять больного малыша из Сибири стамбульские врачи, но было одно НО – цена лечения 78 тысяч долларов, при этом гарантий никаких. И все же – это хоть какая-то надежда. Начался сбор средств, тысячи неравнодушных отправляли деньги. Но тут выяснилось, что нет возможности перевезти ребенка в Турцию, он не перенесет пути. Что делать? Как быть? Тогда - то журналист из Владивостока на пресс-конференции президента попросил о помощи больному Владу Шестакову из города Черемхово.

Пока бьётся твое сердце.Она борется за жизнь своего трехлетнего сына даже когда врачи вынесли ему смертельный приговор. И как за последней надеждой, она обратилась за помощью к президенту

Иркутские врачи провели телеконсультацию с Москвой. Ничего нового, мальчика нельзя перевозить. В последнее время состояние ребенка ухудшилось, он был подключен к искусственной вентиляции легких и сильных обезбаливающих. Мама все время проводила вместе с ним.

- Увы, но мальчик скончался сегодня ночью, - сообщили в минздраве Иркутской области.

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко выразил соболезнования родным и близким Влада Шестакова.

- Это огромная потеря для вас, ваших родных и близких, для всех, кто знал и любил Влада, - говорится в сообщении от имени Сергея Левченко. - Такая страшная беда вызвала в наших сердцах сочувствие и боль. Вместе с вами в эти дни скорбят и разделяют горечь утраты все жители Иркутской области.

Редакция "Комсомольской правды" выражает соболезнования родным и близким мальчика.

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- Я хочу озвучить такой, самый важный вопрос. Владимир Владимирович, есть Владислав Шестаков, ему три года, Иркутская область, город Черемхово, - к президенту Владимиру Путину во время большой пресс-конференции обратился журналист из Владивостока Сергей Мильвит. - Его нужно перевезти в Москву, люди уже собрали деньги… Помогите в этом, пожалуйста! Подробнее>>>

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