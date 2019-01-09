В Иркутской области погоня за нетрезвым водителем закончилась стрельбой. Мужчина, находившийся за рулем автомобиля «Nissan Sunny», был остановлен инспекторами ДПС в Черемховском районе. Испугавшись наказания, он попытался уехать от полицейских.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/685428" frameborder="0"></iframe> Погоня со стрельбой: под Иркутском пьяный водитель-лихач попытался сбежать от полиции.Проигнорировав требования инспекторов, водитель попытался скрыться. Полицейские бросились за ним в погоню по заснеженной дороге.ГУ МВД по Иркутской области

Вечером 8 января на дороге Жмурово-Парфеново-Средняя в Черемховском районе, патрульный экипаж ГИБДД заметил автомобиль «Nissan Sunny». Иномарка двигалась по встречной полосе, чем и привлекла внимание полицейских. Проигнорировав требования инспекторов, водитель попытался скрыться, началась погоня. Продолжая бегство, лихач не остановился и после того, как преследовавшие патрульные открыли предупредительную стрельбу в воздух.

- После предупредительных выстрелов в воздух, последовал выстрел в колесо автомобиля, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. – Проехав еще около километра на спущенном колесе, иномарка съехала в кювет. Никто не пострадал.

Было установлено, что за рулем находился 33-летний житель села Лохово. Освидетельствование подтвердило, что водитель и его пассажир были пьяны. Проводится доследственная проверка. Сыщики устанавливают все детали случившегося.

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