Стоматология diclinic.ru в Иркутске: Что такое имплантация зубов в стоматологии?

Что такое имплантация зубов в стоматологии?

Среди многочисленных способов протезирования зубов не случайно именно протезирование на имплантах привлекает наибольшее внимание. С тех пор, как развилась и достигла определенного уровня эта технология, потеря зуба больше не является трагически неразрешимой проблемой. На место утраченного зуба может быть установлен имплант - сложная стоматологическая конструкция, которая полностью возьмет на себя всефункции зуба. При этом коронка на импланте будет внешне неотличима от собственных зубов, не будет доставлять дискомфорта и прослужит довольно долго.

Давайте разберемся поподробнее, что же представляют собой дентальные импланты и как проводится имплантация зубов.

Что представляет собой дентальный имплант?

Собственно говоря, имплантом называют металлический стержень из сплава титана, чаще конусовидной формы, имитирующий собой корень зуба.

Имплант вживляется непосредственно в челюстную кость, буквально вкручивается в ее толщу (для этого на поверхности импланта имеется специальная резьба). Именно за счет внедрения в кость обеспечивается столь необходимая прочность - имплант должен держаться так же прочно, как и собственные зубы!

На качественное приживление импланта влияет множество факторов, в том числе - особая структура его поверхности. Она сложна и неоднородна, что позволяет клеткам костной ткани образовывать с имплантом очень плотный контакт. В итоге титановый стержень буквально врастает в кость - для того, чтобы уверенно простоять так долгие годы.

После полного приживления на титановый "корень" устанавливают формирователь десны. Он необходим для нормального формирования контура десневого края. После, спустя некоторое время, вместо формирователя десны устанавливается абатмент и коронка из керамики или диоксида циркония.

Фото: «DI-clinic»

Как проводится имплантация зубов в классическом варианте?

Среди прочих методов протезирования зубов, протезирование зубов на имплантах остается самым эффективным - но и самым сложным. Стоматологические клиники Иркутска предлагают пациентам, как правило, классический двухэтапный вариант ее проведения.

В общих чертах это выглядит так. На первом этапе хирургом-имплантологом делается надрез слизистой, позволяющий достигнуть челюстной кости. В ней подготавливают отверстие-имплантационное ложе, в которое и вкручивается титановый имплант, а на разрезы тканей накладываются швы. Все манипуляции проводятся под анестезией, особого дискомфорта пациент не испытывает. В клинике «DI-clinic» стоматология Иркутск возможно проведение седации - для того, чтобы пациент полностью расслабился и не боялся.

Далее приходится дожидаться полного заживления тканей и приживления импланта. Процесс не быстрый и может занять от 3 месяцев до полугода, в течение которых будет идти процесс остеоинтеграции, то есть вживления титанового корня в кость.

Следующий этап работы врача начинается после того, как остеоинтеграция закончится. Теперь на имплант ставится формирователь десны, который сформирует ее нормальные контуры под коронку. Тут пациенту придется ждать гораздо меньше - всего около пары недель. И вот наконец завершающий этап – установка абатмента и постоянной циркониевой или керамической коронки, изготовленной для каждого пациента индивидуально. "Новый" зуб готов, и можно наслаждаться восстановленной полноценной улыбкой!

А что такое одноэтапная имплантация?

Не многие стоматологии Иркутска могут предложить своим пациентам т.н. одноэтапную имплантацию - способ, при котором не возникает необходимости ждать приживления импланта по полгода. Стоматология Иркутск «DI- clinic» стоматологи-хирурги и стоматологи-ортопеды активно используют как классические методики имплантации, так и их самые современные модификации.

Фото: «DI-clinic»

Что такое одномоментная имплантация (экспресс)?

В случае экспресс-имплантации вживление имплантата проводится сразу после удаления зуба/зубов, прямо в лунку удаленного зуба. Чаще всего способ этот используется в зоне улыбки, если нет временных противопоказаний. Его весомое преимущество в том, что временную коронку вам поставят не через полгода, а уже в течение недели (согласитесь, приятно, что не нужно будет ходить полгода с дыркой в зубном ряду). Число травмирующих вмешательств в случае одномоментной имплантации сведено к минимуму, а результаты радуют своей надежностью.

Как проводится подготовка к имплантации?

Подготовительный этап крайне важен - от того, насколько тщательно он проведен, зависит успешность всех дальнейших врачебных манипуляций. Так что если в какой-либо клинике вам пообещают установку имплантов чуть ли не в день обращения - насторожитесь, заботой о долгосрочном результате здесь явно и не пахнет.

В иркутской стоматологии «DI-clinic» с пациентом начинает работать команда специалистов. Стоматолог-ортопед при первичном осмотре составляет план предполагаемого протезирования, решая, как именно будет восстанавливаться тот или иной зуб, дефект зубного ряда. В одних случаях разумно поставить один имплантат и установить коронку на него, в других случаях - пару имплантов, на которые будет устанавливаться несъемнаямостовидная конструкция или условно-съемный протез.

Имплантация зубов - следующий этап подготовки ведется в «DI-clinic»стоматологом-хирургом. Специалист изучает анатомию челюсти пациента, специфику строения кости, нервов и гайморовых пазух. Изучается состояние челюстной кости и определяется, нужна ли пациенту операция по ее наращиванию. Проводится выбор системы имплантов, которая будет интегрироваться в кость - крайне важно корректно выбрать его форму, длину, толщину. Определяется способ имплантации - одно- или двухэтапная, и прочие детали предстоящего вмешательства.

Обязательно проводится лучевая диагностика (КТ) челюсти - только комплекс этих исследований дает врачу исчерпывающую диагностическую информацию. Современные технологии разработки модели предстоящего вмешательства позволяют специалисту «DI-clinic» проработать все детали, чтобы не допустить ошибку в процессе установки импланта.

Тут уместно будет напомнить, что врачи-стоматологи «DI-clinic» не просто имеют серьезный опыт проведения имплантаций для самых сложных пациентов, но и профильное обучение проходили в европейских, израильских и южно-корейских центральных клиниках, под непосредственным руководством разработчиков современных имплант-систем.

Фото: «DI-clinic»

Мучительный выбор: где ставить импланты?

Выбор врача и клиники - дело пациента. Можно только сказать, что ставить имплантаты в бюджетной стоматологии или районной поликлинике из соображений экономии попросту бессмысленно, а то и рискованно. Есть ли там необходимое оборудование и главное, есть ли у работающих там врачей достаточный опыт в этой области (а имплантология была и остается одной из сложных частей хирургической стоматологии). Хотите избежать риска осложнений и отторжений? Хотя бы проконсультируйтесь с опытным специалистом в хорошей клинике, пусть специалист даст вам свои рекомендации. Обращение к экспертам - одна из реально работающих гарантий того, что имплантация пройдет успешно.

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