2019-01-10T16:00:19+03:00
Общество

Коммунальная авария в Иркутске: 39 домов в микрорайоне Березовый остались без отопления и горячей воды

Жители пострадавших домов жалуются на холод в квартирах [фото,видео]
Дмитрий ЗАНДАНОВ
Поделиться:
Коммунальная авария в Иркутске: 39 домов в микрорайоне Березовый остались без отопления и горячей воды. Фото: место проведения восстановительных работ. Аккаунт Ревизорро Иркутск в «Instagram»Коммунальная авария в Иркутске: 39 домов в микрорайоне Березовый остались без отопления и горячей воды. Фото: место проведения восстановительных работ. Аккаунт Ревизорро Иркутск в «Instagram»
Изменить размер текста:

В микрорайоне Березовый, что находится возле Академгородка, произошел прорыв на участке сети теплоснабжения. Горячая вода полилась по улицам. Жители десятков домов остались без отопления.

Горячая вода льется по улицам микрорайона Березовый. Аккаунт Сводка 38 в «Instagram»

Горячая вода льется по улицам микрорайона Березовый. Аккаунт Сводка 38 в «Instagram»

После того, как удалось обнаружить место утечки, ремонтные бригады приступили к аварийным работам. Для их проведения потребовалось отключение теплоснабжения.

Иркутянка рассказывает пользователям соцсетей о коммунальной аварии в микрорайоне Березовый.В Иркутске из-за прорыва трубы без тепла остались жители 39 домов в микрорайоне Березовый. Видео: аккаунт Ревизорро Иркутск в социальной сети «Instagram».Предоставлено "КП"

Одна из местных жительниц, чей дом остался также остался без тепла записала видео с места событий и рассказала свою точку зрения.

- Сколько будет это продолжаться, - спрашивает иркутянка. - Опять все перекопали, воды горячей нет, отопления тоже, дома дубак.

В фирме, которая отвечает за обслуживание микрорайона пояснили, что пока не располагают точной информацией и сроках окончания ремонта.

- На время аварийно-восстановительных работ от городской магистрали отключили 39 домов, - сообщили в диспетчерской службе управляющей компании. - Это произошло утром 9 января около10.00

При этом, в организации заверили, что ремонт продолжиться и в ночное время, до тех пор пока теплоснабжение не будет восстановлено.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Не удержали преимущество: «Байкал-Энергия» на своем поле проиграла «Кузбассу»
Чемпионат и первенство Сибирского федерального округа по легкой атлетике в Иркутске пройдут с 12 по 13 января
Прогноз погоды в Иркутске: 11 января в городе -11 градусов, ветер
Пьяный братчанин зарубил топором 81-летнюю пенсионерку
ВХЛ: внук легендарного вратаря Владислава Третьяка в составе ХК «Звезда» обыграл ХК «Ермак» в Ангарске
На заливе Якоби приступили к сооружению «Иркутской Иордани»
Минздрав расторг контракт с главврачом Иркутской городской клинической больницы №1 Леонидом Павлюком
Иркутян пригласили принять участие в ежегодном сборе елок на корм животным зоосада
«Прихожу к тебе ночью с эротическим массажем»: создатель БДСМ фильма «Байкальский жеребец» записал новую песню
Этап крупнейшего в мире ралли-марафона «Шелковый путь – 2019» пройдет в Иркутске
Комнаты, пострадавшие при пожаре в общежитии на Ленской, отремонтируют за счет бюджета резервного фонда Иркутска
7 лет в бегах: ангарчанина, который жил по поддельным документам осудили за попытку убийства из ревности
Задержаны двое иркутян, которых разыскивали за ограбление продуктового магазина
ВХЛ: ХК «Ермак» на своем льду по буллитам проиграл «Звезде»
Механик автосервиса после ссоры с женой угнал «Renault Clio» клиентки и попал в аварию в Иркутске
Губернатор Иркутской области выразил соболезнования родным умершего от онкологии Влада Шестакова
СК проводит проверку после взрыва газа, от которого погиб рабочий в Ангарске
Незаконно продал лес на 22 миллиона рублей: начальник колонии задержан в Усть-Куте
Внимание, розыск: педофила, напавшего на 11-летнюю девочку, ищут в Иркутской области
Невские вертикали: спортсмен из Иркутской области завоевал бронзу
Прогулки по старому Иркутску: авторы собирают средства на издание открыток
Два авиарейса по субсидированным тарифам появятся в Иркутске 18 января
Международный турнир по стоклеточным шашкам: победу одержал иркутянин
Стилизованный баннер повесили на фасад Дома Кузнеца в Иркутске
Ребенок, спасаясь от пожара, перебрался к соседям через балкон пятого этажа в Иркутске
В Листвянке спасли иркутянина, который едва не провалился под тонкий лед Байкала
ДТП в Иркутске: двое детей пострадали в столкновении Toyota RAV4 Ford Focus на улице Байкальская
Прогноз погоды в Иркутске: 10 января днем -10 градусов