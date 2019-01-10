Коммунальная авария в Иркутске: 39 домов в микрорайоне Березовый остались без отопления и горячей воды

В микрорайоне Березовый, что находится возле Академгородка, произошел прорыв на участке сети теплоснабжения. Горячая вода полилась по улицам. Жители десятков домов остались без отопления.

Горячая вода льется по улицам микрорайона Березовый. Аккаунт Сводка 38 в «Instagram»

После того, как удалось обнаружить место утечки, ремонтные бригады приступили к аварийным работам. Для их проведения потребовалось отключение теплоснабжения.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/685683" frameborder="0"></iframe> Иркутянка рассказывает пользователям соцсетей о коммунальной аварии в микрорайоне Березовый.В Иркутске из-за прорыва трубы без тепла остались жители 39 домов в микрорайоне Березовый. Видео: аккаунт Ревизорро Иркутск в социальной сети «Instagram».Предоставлено "КП"

Одна из местных жительниц, чей дом остался также остался без тепла записала видео с места событий и рассказала свою точку зрения.

- Сколько будет это продолжаться, - спрашивает иркутянка. - Опять все перекопали, воды горячей нет, отопления тоже, дома дубак.

В фирме, которая отвечает за обслуживание микрорайона пояснили, что пока не располагают точной информацией и сроках окончания ремонта.

- На время аварийно-восстановительных работ от городской магистрали отключили 39 домов, - сообщили в диспетчерской службе управляющей компании. - Это произошло утром 9 января около10.00

При этом, в организации заверили, что ремонт продолжиться и в ночное время, до тех пор пока теплоснабжение не будет восстановлено.