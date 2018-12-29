2018-12-28T18:40:01+03:00
Общество

Сергей Безик: Малый бизнес в Иркутске, история и реалии

Руководитель компании малого бизнеса ЗАО «Сибтрансэко» рассказал о реальном положении дел
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Сергей Безик: Малый бизнес в Иркутске, история и реалииСергей Безик: Малый бизнес в Иркутске, история и реалии

Сергей Безик в 1992 году создал с нуля в Иркутске компанию, которая занимается ремонтом спецтехники, узлов и агрегатов к ней. Тогда, после бурной комсомольской деятельности он решил уйти в бизнес. За плечами к тому времени была учеба в иркутском политехе, огромный опыт командира стройотрядов, преподавание в техникуме и, наконец, должность начальника штаба ЦК ВЛКСМ Всесоюзной ударной комсомольской стройки «Сухой Лог» в Бодайбинском районе. И еще одно место работы, которое значится в его трудовой книжке, - трест «Витимжилстрой», где управлял инженерными работами, а по сути, был начальником управления механизации. Когда все эти проекты системно канули в Лету, он, имея внушительный опыт и знания, основал свою компанию. Так в 1990-е делали многие, но не многие смогли удержаться на плаву. Безику удалось. Однако хвалиться этим он не хочет, говорит, что малый бизнес сегодня переживает непростые времена.

- Хотя именно 2014-й считался кризисным для предпринимателей, но не так все однозначно, - рассказывает Сергей Васильевич. - Да, по объему выполненных работ в текущем году есть динамика: за четыре года в четыре раза выросла валовая продукция предприятия. При этом прибыль осталась на том же уровне.

Бульдозер-болотоход чистит дороги

Бульдозер-болотоход чистит дороги

Парадокс?! Никак нет, считает предприниматель. Таковы реалии малого бизнеса. В частности, детище Сергея Безика в заказах не обделено. Их достаточно: партнерами являются крупнейшие предприятия не только Иркутской области, но и других регионов страны. Уж больно узконаправленная ниша, в которой профессионализм и качество играют ключевую роль. А этого у «Сибтрансэко» ни прибавить, ни убавить. Словом, почти монополист. И даже у такого предприятия есть сложности?

Мульчер Ferri единственный в мире на шасси бульдозера

Мульчер Ferri единственный в мире на шасси бульдозера

- Увы, но исходные данные по прибыли остаются на уровне последних пяти лет, - поясняет он. - Стоимость агрегатов, узлов, деталей, запасных частей растет в разы - чуть ли не ежеквартально. Получается, что мы переработали в текущем году достаточно много денег, но прибыли в сухом остатке нет.

Бульдозер Т170 в работе (технологическом процессе)

Бульдозер Т170 в работе (технологическом процессе)

Почему так? Пожалуй, озвучим проблемы. Одна из затратных строчек бюджета - это электроэнергия. Наивно полагать, что она у нас самая дешевая. Для населения - да, всего 1,01 руб. за 1 кВт/час. А вот для субъектов бизнеса - около 4 рублей. Многим неподъемно, особенно зимой, когда потребление не только электрической, но и тепловой энергии возрастает прилично - в 5 - 6 раз. Все-таки зимы у нас морозные.

- Дорожают до 30% в год и запасные части, которые мы закупаем на ведущих российских заводах, - продолжает Сергей Безик. - При этом повысить стоимость услуг не можем, иначе потеряем клиентов. Наша деятельность - лакмусовая бумажка реального состояния экономики. Все это вкупе и приводит к тому, что прибыль, увы, не растет.

Сын Артём - достойная смена Сергея Васильевич Безика

Сын Артём - достойная смена Сергея Васильевич Безика

Еще одна существенная строчка расходов - налоги. Как говорится, заплати их и живи спокойно - это одно, а вот как дальше развиваться, - вопрос. Сейчас, как известно, субъекты малого бизнеса платят по упрощенной схеме налогообложения 6% с оборота. Считаем вместе с Сергеем Безиком. Допустим, в 2014 году он заплатил 400 тысяч рублей налогов по УСНО, а в текущем году – 1,4 млн, т.е. прибыль уменьшилась на миллион рублей. Выходит, по объему производства предприятие в передовиках, а по прибыли в банкротах. Вот такая интересная экономическая математика. И если основной бизнес на коне, то вот развитием дополнительных проектов приходится жертвовать, и тогда они становятся нерентабельными, дотационными. Средств на развитие основного бизнеса тоже практически не остается, а это замороженные новые технологии, станки, оборудование.

Отгрузка клиенту Т330

Отгрузка клиенту Т330

- К примеру, налог на вмененный доход, то есть на квадратный метр торговой площади, введенный в 2001 году, вырос за эти годы в 3 - 4 раза. Во столько же упала выручка в сопоставимых ценах, продавать мы больше не стали, - делится предприниматель.

Есть и много других препон. Допустим, новшество последнего времени - онлайн-кассы, а они не дешевы не только в установке, но и в обслуживании.

TT4

TT4

Однако, несмотря на сложности, которые, конечно, сопутствуют в любом деле, предложи Сергею Безику другой жизненный сценарий - откажется. Бизнес - это уже образ жизни, когда ты годами не бываешь в отпуске, когда кризисы заставляют активнее предлагать идеи, воплощать их в жизнь, подстегивают к развитию…

- Авантюризм «тире» риск, здоровая доля цинизма, умение блефовать на рынке, и, конечно, личные качества - коммуникабельность, харизма, способность убеждать и доказывать свою точку зрения, - без этих качеств быть успешным предпринимателем невозможно, - заключает Сергей Безик.

Подрастает смена

Подрастает смена

СПРАВКА «КП»

Компания «Сибтрансэко» создана в 1992 году как многопрофильная компания, занимающаяся разноплановыми видами деятельности, проектированием, изготовлением, ремонтом спецтехники и двигателей внутреннего сгорания. В порядке диверсификации компания стала вести фармацевтическую деятельность, розничную торговлю и иную коммерческую деятельность.

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