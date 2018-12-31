2018-12-31T13:33:19+03:00
Дом. Семья

Салют в Новый год 2018-2019 в Иркутске начнется в час ночи первого января

Обычно горожане наблюдали салют в Новый год уже в 23.00
Ольга СЛАВИЧЕВА
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Салют в Новый год 2018-2019 в Иркутске начнется в час ночи первого января.Салют в Новый год 2018-2019 в Иркутске начнется в час ночи первого января.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Но в этот раз все немного сдвинулось. Наверное, потому что появились куранты, и им тоже надо дать "слово". Впрочем, обо всем по порядку. В том числе и о том, когда начнется салют в Новый год 2018-2019 в Иркутске. Итак...

- Новогодняя ночь в Иркутске по традиции начнется 31 декабря 2018 в 23.00, - рассказали «Комсомолке» в администрации Иркутска. - Конечно же, в сквере Кирова появятся и Дед Мороз со Снегурочкой, и конкурсы с играми, и катание на горках и, разумеется, салют. А подарком для горожан станет бой курантов, которые установлены на здании Иркутского госуниверситета - бывшего иняза.

Бой курантов на здании нынешнего Института филологии, иностранных языков и массовых коммуникаций ИГУ начнется ровно в 12 ночи. Ну или в 24.00, кому как нравится. Длится он будет, как положено, 60 секунд. А потом все будут отдыхать и веселиться, ожидая фейерверк. Салют в Новый год 2018-2019 в Иркутске украсит небо над сквером Кирова в 01.00. Есть установка — весело встретить Новый год 2018-2019 в Иркутске!

Что касается безопасности, то власти ручаются: обойдется без ЧП. За отдыхающими будут следить почти тысяча сотрудников полиции и частных охранных агентств. И еще одна хорошая новость: автобусы, трамваи и троллейбусы в новогоднюю ночь будут курсировать до 03.00.

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