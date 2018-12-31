Чем отличаются детские стоматологи от «взрослых»?

Никого не удивляет, что педиатр и терапевт, принимающий взрослых людей - два разных врача. А знаете ли вы, что детский стоматолог отличается от такового «взрослого»? В буквальном смысле слова, это разные стоматологические специализации.

Понятно, что в критической ситуации помочь ребенку способен и «взрослый» врач. Однако выбрать и провести максимально эффективный курс лечения сможет специалист, досконально осведомленный обо всех особенностях именно детского организма.

Выпускник стоматологического факультета медицинского вуза не может просто так пойти и устроиться работать в детскую стоматологию. Чтобы работать с детьми, необходимо прохождение специального обучения и получения соответствующих сертификатов.

Детская стоматология должна получать особую лицензию на работу с детьми. Клиника «Кристалл», хорошо известная многим иркутянам, имеет специализированное отделение детской стоматологии. Отделение занимается лечением зубов, нормализацией прикуса, профилактикой стоматологических заболеваний у юных пациентов от года до 17 лет.

Детская стоматология - так в чем же специфика?

Фото: «DI-clinic»

Найти подход и не напугать.

Многие взрослые люди испытывают перед кабинетом зубного врача безотчетный страх, корни которого, увы, лежат в детстве. Если детский опыт лечения зубов был негативным, этот негатив будет сопровождать всю жизнь. Так что одна из важнейших задач детского стоматолога - найти контакт с маленьким пациентом и не испугать его.

Хороший врач умеет успокоить и заинтересовать настороженного малыша, расположить к себе, расслабить. Такому врачу ребенок скорее доверится и охотно выполнит просьбу открыть рот, показать зубки и посидеть так некоторое время. Так что, детский стоматолог - это всегда в какой-то мере и специалист по детской психологии.

Чтобы не было больно!

Аксиома современной детской стоматологии: процесс лечения должен быть безболезненным! Особенно для малышей, но это важно и для подростков. Для этого необходимо наличие в клинике современного стоматологического оборудования, предназначенного для лечения именно детей, использование современных эффективных медикаментов и главное - профессионализм специалиста! Зубы у детей имеют ряд важных особенностей - врач должен работать с ювелирной точностью. И к тому же - быстро. Лечебный процесс не должен слишком затягиваться во времени, чтобы маленький пациент не слишком устал и не начал капризничать.

Фото: «DI-clinic»

В хорошей детской клинике принимаются все меры, чтобы ребенок не ассоциировал лечение зубов с болью и страхом. В клинике «Кристалл» маленькому пациенту могут предложить лечение под седацией - совершенно безвредный и безопасный способ убрать страх, зажатость и настороженность. Говоря простым языком, ребенок просто подышит через специальное оборудование закисью азота (газ, оказывающий седативное действие), и будет чувствовать себя в стоматологическом кресле более комфортно. Стоматолог получает возможность работать без помех, максимально сосредоточившись на выполнении манипуляций. И не стоит пугаться. Седация - это не наркоз, у седации нет противопоказаний и каких-либо неприятных последствий. Расслабленное состояние пройдет в течение 10-15 минут после того, как малыш встанет со стоматологического кресла - а встанет он уже с пролеченными зубами.

Далеко не в каждой детской стоматологии есть возможность пролечить зубы ребенку под седацией. Так что если ваш ребенок уже боится стоматологов, есть большой смысл обратиться именно в клинику Кристалл. Здесь этот испуг снимут профессионально.

Молочные зубы - не нужно лечить? Спорное мнение!

Одно из важнейших отличий детской стоматологии от взрослой напрямую связано с тем, что есть только у детей – молочные зубы. К сожалению, очень часто именно проблемы с молочными зубами ведут к проблемам с постоянными зубами. Молочные зубы легко поражаются, причин тому множество - качество воды, обилие сладостей и пр.. Многие родители совершенно ошибочно не видят в этом проблемы: ну заболел молочный зуб - удалить его, невелика беда - ведь вырастет постоянный.

Однако преждевременное удаление молочных зубов чревато развитием нарушений прикуса. На пустое место от молочного зуба будут сдвигаться соседние зубы, мешая нормальному прорезыванию коренного. Вот и получается, что дети, которым слишком рано и часто удаляли молочные зубы, потом страдают от неправильного прикуса и становятся постоянными пациентами стоматологов-ортодонтов.

В иркутской клинике «Кристалл» врачи ориентированы на то, чтобы сберечь маленькому пациенту его молочные зубки. Здесь не предложат удаление без самых серьезных показаний. Молочный зуб будут лечить - и успешно.

Детские зубы лечат не так как «взрослые».

Лечение детских зубов имеет свою специфику. Грамотный детский стоматолог знает и учитывает сроки прорезывания зубов у детей, отличия молочных зубов от постоянных, владеет методиками лечения и тех, и других. Наконец, умеет точно выбирать дозировку лекарств и анестезии, чтобы не нанести вреда растущему организму. Последнее очень важно - лекарственные препараты должны подбираться в строгом соответствии с весом и возрастом ребенка.

Многие методы, используемые для лечения взрослых, попросту не применимы в детской стоматологии. Так, пульпит у ребенка лечится совсем не так, как у взрослого человека. Лечение кариеса молочных зубов тоже имеет свою специфику, пренебрегать которой недопустимо.

Фото: «DI-clinic»

Оборудование для лечения детей также сильно отличается от того, что используют «взрослые» стоматологи. Для детей используются специальные пломбировочные материалы, лекарственные составы и др. Подбор подходящих препарартов ведется детским стоматологом с учетом анамнеза и возраста пациента.

И еще одна, не всегда очевидная особенность: детский стоматолог должен работать не только с ювелирной точностью, но и быстрее «взрослого». Даже доверяющий врачу малыш легко отвлекается и устает. Врач не имеет избытка времени на проведение манипуляций.

Клиника, в которой интересно!

Ну и наконец, для успешного лечения важна атмосфера. Детская стоматология «Кристалл» ребенку будет интересно и приятно. Здесь душевная атмосфера, можно поиграть в игрушки, посмотреть любимые мультики. Здесь нет неприятных "медицинских" запахов, с детьми ведется шутливый контакт, есть подарки.

Дружелюбная атмосфера помогает расслабиться самому недоверчивому малышу, настраивает ребенка постарше на позитивный лад. Лучшей оценкой своей работы специалисты «Кристалла» считают, что их маленькие пациенты идут на прием охотно и без страха.

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