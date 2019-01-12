Сход 29 грузовых вагонов с рельс в Иркутской области: движение на железнодорожных путях перекрыто

В Заларинском районе Иркутской области с рельс сошли 29 вагонов поезда с углем. Это произошло сегодня утром, 12 января. 67-вагонный поезд следовал по маршруту «Делюр – Тыреть». Пострадавших и погибших нет.

- В 9 часов 20 минут в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о сходе грузовых вагонов на 4969 километре ВСЖД, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

На место выехал восстановительный поезд со станции «Зима». Из Иркутска и Нижнеудинска также следуют еще два поезда со специалистами, а также оперативные группы местного пожарно – спасательного гарнизона и Главного управления МЧС России по Иркутской области.

По данному факту следственными органами Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводится доследственная проверка, в результате которой будет приятно процессуальное решение.

По предварительной информации, повреждены опоры контактной сети и 300 метров железнодорожного полотна в обоих направлениях. Движение перекрыто.