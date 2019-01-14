8 жителей девятиэтажного дома спасли пожарные в Иркутской области, никто не пострадал

В пожарную службу города Усть-Илимск Иркутской области поступил звонок, очевидцы рассказали, что в одном из подъездов девятиэтажном доме на проспекте Мира горит лифт. Жители верхних этажей не могут покинуть свои квартиры из-за сильного едкого дыма.

Ночью 14 января в Усть-Илимске произошел пожар в девятиэтажном жилом доме. Прибывшие по тревоге спасатели обнаружили, что жильцы нижних этажей смогли покинуть дом самостоятельно. Они рассказали, что в доме еще находятся люди. Дым от горящего лифта мешает покинуть им свои квартиры на верхних этажах. Огонь продолжал распространяться по промасленным тросам в шахте лифта.

Пожар в лифте мог случиться из-за не потушенной сигареты.Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

- При помощи дыхательных масок спасатели вывели из дома 8 человек, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области. – Погибших и пострадавших нет.

На ликвидацию пожара и его последствий потребовалось около часа. Пламя пожара было настолько сильным, что повредило металлические конструкции шахты и двери лифта. После того, как подъезд был проветрен, жильцы благополучно вернулись в свои дома.

17 человек вернулись в свои квартирыФото: ГУ МЧС по Иркутской области

Инспекторы пожарного надзора изучают место происшествия. Они выясняют, что именно могло стать причиной пожара. По одной из предварительных версий, это могло произойти из-за не потушенной сигареты.