Узнал сосед по фотороботу: в Иркутской области задержали серийного маньяка, на счету которого не менее 11 изнасилований

Разыскивали 20 лет, а задержали только сейчас. Хотя, если говорить на чистоту, в то, что в Тулуне орудует маньяк не верили ни сами жители, ни правоохранительные органы. Изнасилования женщин, что происходили в городе с 2001 по 2012 годы, считали единичными случаями, но никак не серией. А оказалось именно так! Вышла на след преступника группа оперативников и следователей, которая вычислила самого кровавого маньяка современности Михаила Попкова. Он переплюнул даже Чикатило, на счету изверга 78 жертв. Неизвестно, сколько преступлений на совести тулунского насильника, но его подозревают минимум по 11 эпизодам. А началась эта история в 2001-м году. Мужчина подкарауливал поздно вечером женщин на городских улицах Тулуна, приставлял нож к горлу и насиловал. Иногда грабил - отбирал ценные вещи (украшения, кошельки, деньги – сейчас это проверяет следствие). Пострадавшие обращались в полицию. Заявления в МВД принимали, по словесным описаниям составляли фоторобот, но дела оставались нераскрытыми. В серию их не объединяли!

Плотно над розыском насильника начали работать только в 2014-м. А спустя еще три года в Тулун отправилась группа, задержавшая Попкова. Они заново опросили всех потерпевших и свидетелей и составили фоторобот. Его распространили в местных СМИ, отделах полиции, на улицах. В ориентировке указали и приметы. Искали мужчину 43-58 лет, ростом не менее 160 см, круглолицого, с русыми или темными волосами, плотного телосложения. Из особых примет потерпевшие указывали на шрам в районе переносицы, голос с хрипотой, грязную робу и стойкий запах солярки или бензина. Все говорило о том, что преступник – из рабочих.

- В полицию обратились соседи подозреваемого, которые проживают недалеко от его дома, - сообщил «КП» источник. – Рассказали, что есть мужчина, который сильно похож на изображенного на фотороботе человека.

Подозреваемого вызвали в отдел полиции, взяли анализ ДНК. Биологический материал, с чем сравнивать, у оперативников был. Его взяли у жертв нападений.

Результат – 100% совпадение. Так маньяка и задержали. Позже он дал признательные показания. Следователи полагают, что эпизодов не менее 11, причастность еще к 8 сейчас проверяют.

Фотороботы подозреваемого. ФОТО: СУ СУ РФ по Иркутской области.

- Ему предъявлено обвинение по статьям "изнасилование" и "насильственные действия сексуального характера", - сообщили в СУ СК РФ по Иркутской области. - Среди пострадавших в том числе три несовершеннолетних девушки. В усиленную следственно-оперативную группу вошли следователи регионального подразделения СК России и сотрудники уголовного розыска МВД России по Иркутской области. Были проведены генетические экспертизы, устанавлены свидетели, допрошены более 3 тысяч человек. Проведены исследования и генетические экспертизы биологических образцов проверяемых лиц - более 15 тысяч . Эта работа продолжалась до тех пор, пока не было установлен человек, чей генетический профиль совпал с ДНК нападавшего.

Так кто же он? 59-летний бульдозерист на местном угольном разрезе. Ничем особым не выделялся, никаких странностей в поведении коллеги не замечали. Мужчина женат, есть двое взрослых детей. Жена работает учителем в местной школе. В советские времена был судим за кражу госимущества. Особого скрытого мотива, как у Попкова, который «спасал мир от падших женщин», говорят оперативники, у тулунского маньяка не было. Насиловал женщин, чтобы «получить удовольствие».

- Не верю, что отец мог вести двойную жизнь, - рассказывает «Комсомольской правде» в Иркутске сын подозреваемого. – Последние события меня просто шокировали, этого не может быть. Никаких доказательств нам не предоставили, суда тоже не было. А на публику уже все подают как правду.

Удалось нам поговорить и с невесткой подозреваемого.

- Последний раз мы общались пару месяцев назад, - рассказала нам молодая женщина. - И, конечно, новость о том, что его задержали, стала для нас громом среди ясного неба. Не верим мы, что это он! Он добрый, душевный, отзывчивый человек. Неужели вы думаете, что жена не заподозрила бы ничего подозрительного, если бы он действительно совершал преступления? Сейчас родственникам не разрешают видеться с ним, тесть находится в следственном изоляторе Иркутска. Никаких признательных показаний он не давал. Мы все верим, что его скоро оправдают и мы забудем все это, как страшный сон.

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