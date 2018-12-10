Ангарский маньяк Попков, вновь осужденный к пожизненному, обжалует приговор

В понедельник, 10 декабря, в Иркутском областном суде заслушивали приговор ангарскому маньяку Михаилу Попкову, который обвинялся в 60 преступлениях. Изверг в течение 20 лет орудовал в Иркутской области, убивал и насиловал женщин. Ранее, 2015 году, он уже был приговорен к пожизненному за 22 убийства, после чего начал признаваться в новых зверствах.

Сомнений не было. Попкова вновь приговорили к пожизненному. В зале суда присутствовали следователи, оперативники и журналисты. Со стороны потерпевших была только супруга убитого Попковым в 1999 году милиционера. Это единственное преступление, когда Попков изменил подчерк. В пылу ссоры он расправился с коллегой… Все остальные жертвы маньяка – это женщины от 18 до 50 лет. Маньяк караулил их поздними вечерами на остановках, вблизи ресторанов и кафе, предлагал подбросить до дому. После чего увозил в лес и жестоко убивал.

Приговор душегуб заслушал, опустив голову. Спокойно. Однако сообщил после оглашения наказания, что будет подавать апелляцию. Попкова, который с 1989 по 1999 годы служил помощником оперативного дежурного в УВД города Ангарска, лишили звания младшего лейтенанта, соответственно, и пенсии. Она, к слову, немаленькая – 24 тысячи рублей. Свое «пособие» душегуб отдавал жене, с которой все еще в браке, и взрослой дочери. Взамен они изредка отправляли ему посылки. Правда, в последнее время поддержки от них он не получал. Именно это и возмутило расчетливого, прижимистого и даже жадного Попкова.

На приговоре маньяк был спокоен.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На вопрос журналистов об условиях содержания Попков ерничал: «как в сказке», а на - «обо всех ли преступлениях рассказали, может еще есть?», ответил – «без комментариев».

- Попков полагал, что он сотрудничал со следствием, давал признательные показания, поэтому его не лишат звания и пенсии, - объясняет старший прокурор отдела гособвинителей прокуратуры Иркутской области Александр Шкинев. – Поэтому решил обжаловать приговор. Его это расстроило. В остальном он был спокоен.

Около трех месяцев будет рассматриваться апелляция душегуба. Затем определится колония, в которой он будет отбывать наказание. Вероятно, его отправят на Ямал. По крайне мере, первое пожизненное он должен был отбывать именно в «Полярной сове».

- Сомнений в том, что Попков совершил убийства, нет, - пояснил Шкинев. – Доказательная база базировалась на показаниях самого Попкова. Все события хорошо отложились в его феноменальной памяти. Даже я, однажды, ошибся в эпизоде, зачитывая кому принадлежат останки и Попков меня поправил. Он четко указывал места захоронения трупов, по сережке, татуировке, каким-то другим признакам подробно описывал убийство, жертву. Кстати, 14 женщин, которых убил Попков, так и остались неопознанными. Поэтому никаких оснований не доверять ему не было.

Смутило Попкова только то, что его лишили пенсии.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Мотив? В материалах дела, которое состоит из 322 томов, говорится о том, что убивал маньяк в основном женщин, которые не отказывались сесть к нему в машину, выпить, покататься. Но были и потенциальные жертвы, которым удалось избежать страшной участи. Однако по всех случаях без исключения маньяк испытывал удовлетворение, измываясь над женщинами. Есть жертвы, коим он причинил 145, 170… ножевых ранений. При этом он наслаждался, вводя в тела еще живых людей отвертку на полсантиметра, и смотрел, как они корчатся от боли, моля о пощаде.

В суде были только следователи, оперативники и журналисты.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Кстати, судом доказана вина Попкова в совершении убийств 56 человек. Три эпизода исключены в связи с недостаточностью доказательств события преступления. Ранее считалось, что он в общей сложности убил 81 человека, сейчас официально - 78.

Прокурор рассказывает об ангарском маньяке Попкове 00:00 00:00

Напомним, маньяк орудовал в Иркутской области с 1992 по 2010 годы. Его жертвами были женщины различного социального статуса в возрасте от 16 до 40 лет, а также сотрудник милиции, причастность обвиняемого к убийству которого следствием была установлена в 1999 году. А поймали маньяка в 2012-ом году благодаря экспертизе ДНК. В январе 2015 года Попков был приговорен к пожизненному лишению свободы. После этого полицейским и следователям удалось раскрыть еще 60 эпизодов преступлений.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Второе пожизненное: cуд вынес приговор ангарскому маньяку Попкову, убившему 81 женщину

Экс-милиционер остался верен себе – хладнокровен и сдержан. Только характерный оскал - «улыбка» - выдает жестокость хищника

От последнего слова убийца 81 человека отказался

В 322 томах уголовного дела - трагедии 59 жертв самого кровавого маньяка современности. В областной суд дело поступило в середине декабря 2017 года. Подробности >>>

В громком деле ангарского маньяка Попкова, убившего 81 человека, объявлен долгий перерыв

- Перерыв связан с необходимостью провести дополнительную судебно-медицинскую экспертизу, - пояснили «Комсомольской правде» в Иркутске в региональной прокуратуре. – Об этом ходатайствовал адвокат подсудимого. Подробности >>>

Сибиряк, отсидевший срок за ангарского маньяка Попкова: У меня выбивали показания электрошокером

«Комсомолка» разыскала человека, который 10 лет назад обвинялся в убийствах, совершенных маньяком Попковым. Его задержали в 2007-м - в то время, когда истинный убийца разгуливал на свободе и продолжал убивать. Подробности >>>

Ангарский маньяк Попков: сериал об убийце покажут на федеральном канале

Ангарск. 1990-е. В городе происходят убийства женщин, истерзанные тела жертв находят у трасс, на территориях промышленных предприятий, в лесах и парках. За дело берется опытный следователь. Ему предстоит найти и задержать маньяка. С этого начинается сюжет сериала, над которым сейчас работают столичные киношники. Рабочее название ленты – «Ангарск». Подробности >>>

Ангарский маньяк Попков, убивший 81 женщину, может признаться в новых зверствах

Корреспондент «Комсомолки» спустя 3 года снова встретилась с маньяком Попковым.

- В 2015 году вы говорили, что совершили около 40 убийств, а вышло больше. Это не предел вашей памяти, думаю. Может, еще вспомните?

- Все возможно, - витиевато отвечает он после долгой паузы. - То, что неприятно помнить, человек старается не вспоминать. Зачем? Подробности >>>

Супруга маньяка Попкова, который убил 82 женщины: «Я всегда думала, что муж у меня идеальный»

«Комсомолка» публикует эксклюзивные материалы уголовного дела. - - - Мне как-то пришлось бывать дома у Михаила, - вспоминает коллега старшего сержанта Попкова Андрей Сурков (имя изменено). Он работал с маньяком в начале 2000-х в охране на Ангарском нефтехимическом заводе. – Идеальный порядок, я еще удивился, когда он мне сказал, что дома все делает сам. Причем, как по мужской части, если нужно что-то приколотить, починить, так и по женской – покупал продукты только он, готовил еду – тоже, мыл полы. Подробности >>>

Маньяк Михаил Попков: «О том, что убил учительницу музыки, узнал от дочери и дал ей деньги на похороны»

«Мою жизнь можно определить как двойную. В одной жизни я был обычным человеком, состоял на службе в милиции, имея положительные отзывы по работе. У меня была семья. Моя жена и дочь считали меня хорошим мужем и отцом, что соответствовало действительности. В другой жизни я совершил убийства, что тщательно скрывал от всех, понимая, что это является уголовно наказуемым деянием. Моя жена и дочь никогда не знали о совершенных мной преступлениях и даже не подозревали об этом». Подробности >>>

Мать погибшей от рук маньяка Попкова девушки: "Я уже потеряла надежду узнать правду"

Тело 23-летней Галины Далбаевой из Ангарска нашли в 2001 году, но только этой осенью родные узнали имя палача. Подробности >>>

10 откровений ангарского маньяка Михаила Попкова

- Я, конечно, знал, что у бывших сотрудников брали образцы ДНК. Но в начале 2000-х я избежал этого. Почему? Я об этом не знаю и даже не пытаюсь как-то объяснить.

Хотя, конечно, понимал – задержание будет. Но какие меры наперед можно было предпринять? Куда удрать? Где тунгусский метеорит упал, в тайгу уехать и в зимовье жить? Подробности >>>

Ангарский маньяк Михаил Попков: первое интервью серийного убийцы по ту сторону решетки

- Все предвидели, все предусмотрели. Даже свидетелей преступлений никогда не было.

- Какие свидетели могут быть в 2 часа ночи в 10 км от города? (ухмыляется). Но я не в вакууме живу. Машины в то время, когда искали маньяка, часто останавливали и проверяли. Меня не остановили ни разу. А если б и остановили, то что? Достал бы корочку, показал, сказал бы, что со смены еду, отдыхаю, подвожу человека… Преступления, конечно, не совершал бы в эту ночь. Подробности >>>

Выжившая жертва ангарского маньяка Михаила Попкова рассказала, как встретилась с его родственниками

Ангарчанка Евгения Протасова – чудом выжившая жертва ангарского маньяка, бывшего милиционера Михаила Попкова. Из-за тяжелой черепно-мозговой травмы она до сих пор урывками вспоминает тот страшный июльский день 1999 года. Подробности >>>