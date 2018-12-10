Второе пожизненное: cуд вынес приговор ангарскому маньяку Попкову, убившему 81 женщину

Репортеры, свет камер, усиленный конвой – в Иркутске зачитывают приговор самому страшному маньяку современности. Тому, кто оборвал на самом взлете 81 жизнь. Молодые, полные мечтаний и планов чьи-то дочери, жены, матери покоятся в земле, а страшный зверь в человеческом обличии стоит перед служителями Фемиды. Что крутится в его голове? Может, то же, что и в прошлый раз…

- Мне просто надо было продержаться, - делился «сокровенным» Попков с корреспондентом «КП» в интервью. Речь идет о первом приговоре. Тогда, 14 января 2015 года, он также стоял перед журналистами (родственники его жертв в суд не ходят). Как всегда уверенный в себе и даже, скажем, наглый. Голову не опускал и четко отвечал на вопрос «Понятен ли приговор?» - «Да!».

Попков с удовольствием раздавал "интервью" журналистам.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

- Я старался не показывать никаких эмоций, - продолжал он. – Разглядывал логотипы телеканалов, потом - аппаратуру. Этим отвлекся. Не сомневался, что будет пожизненное.

Хотя тогда он все же лелеял призрачную надежду, что получит конкретный «в цифрах» срок. В СИЗО хитрый и изворотливый Попков штудировал законы, выгадывал. Признавался только в тех преступлениях, по которым истек срок давности. По остальным, когда следователи предъявляли очевидные доказательства, писал явки с повинной. Надеялся, что это смягчит наказание. Нет. В 2015-ом за убийство 22 женщин и два покушения он навеки вечные должен был отправиться в «Черный дельфин» или «Полярную сову» на Ямал – а это страшный сон даже для матерого зэка, на руках которого кровь десятков убиенных. Здесь из окон камер приговоренные могут видеть лишь маленький кусочек неба, спят только при свете и лицом к двери, а каждые 15 минут во время контрольного обхода застывают на месте, расставляя ноги и руки…. Попков явно не хотел участи каннибала Николаева и последователя Чикатило маньяка Муханкина. Козырь у него имелся.

- Я круче Чикатило, - хвастался перед сокамерниками.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/593966" frameborder="0"></iframe> Эксклюзив «КП»: Ангарский маньяк Михаил Попков рассказывает, как ему удавалось скрываться и почему он убивал женщин.Юлия ПЫХАЛОВА

И это было не просто хвастовство, а жуткая правда.

Милиционер – таксист

Еще во время первого судебного процесса следователи догадывались, что точку в деле ангарского маньяка ставить рано. Догадки стали реальностью после приговора. 10,20,30… явки с повинной Попков строчил пачками. За 20 лет, с 1992 по 2010 годы, он убил 81 женщину.

Биография Попкова не выдающая, скажем, обычная. Армия, служба в милиции. Работал помощником оперативного дежурного в УВД города Ангарска с населением чуть больше 200 тысяч человек. Особых заслуг не было. В его обязанности входило принимать звонки в дежурке, передавать информацию коллегам-милиционерам. Иногда, правда, руководство поощряло его за рвение выехать на место преступления даже не в свою смену. Правда, как потом выяснилось, было это отнюдь не от доблести и желания сделать карьеру. Попков интересовался - как ищут того самого «неуловимого маньяка», о котором в конце 1990-х уже гудел весь город. Трупы женщин - голые, истерзанные, - находили на обочинах вдоль дорог, в пригородных лесах, на кладбищах. И никто из коллег по службе даже в самых невероятных фантазиях не мог и мысли допустить, что именно он, Попков, сдержанный, эрудированный, спортивный, примерный семьянин, у которого жена-красавица и лапочка-дочка, непьющий и хозяйственный, - самый кровавый монстр в истории современной России.

- Я выезжал в качестве милиционера на два места своих преступлений, за которые сейчас осужден, - говорил Попков. - В одном случае был обнаружен труп через несколько месяцев, в другом - буквально на следующий день.

А после 2000-го года он стал более осторожным: потерял на месте двойного убийства жетон работника МВД СССР, который не сдал при увольнении из ОВД (уволился из органов в 1999 году). Вернулся на место, нашел, да еще и лопатой добил одну из женщин, которая еще… дышала.

Зачем и как убивал? Действовал палач по своей стандартной схеме, от которой не отходил ни на йоту. В трудные 1990-е Попков по вечерам и ночам таксовал. Для семьи – хорошее оправдание его отсутствия, для него самого – отличный повод, чтобы дать ход волю звериным инстинктам. Своих жертв караулил возле ресторанов, кафе, на остановках. На своей машине (а иногда и на милицейской!) любезный Миша предлагал подвезти случайных прохожих. Что греха таить, иногда подвыпивших. Осудите? Не надо. Многие жертвы Попкова – это те, кто возвращался после дня рождения друга, встречи с подружками, застолья с коллегами, ехал на вокзал встречать… мать. Или, как чудом выжившая Евгения Протасова – поссорилась с парнем, а тот бросил ее посреди дороги. Тут же «герой» Попков подоспел к плачущей девушке.

«Жертвами становились те, кто ночью без сопровождения мужчин и без определенной цели, в нетрезвом виде, находились на улицах, вели себя легкомысленно, беспечно, не боялись вступать со мной в разговор, сесть в авто, и затем кататься в поисках приключений, ради развлечения. С дальнейшим употреблением спиртного и вступлением со мной в половую связь. Таким образом, жертвами становились не все подряд, а женщины определенного отрицательного поведения, у меня возникло желание проучить и наказать их. Чтобы другие не вели себя так, чтобы боялись…», - твердил свой мотив Попков, за что его в прессе окрестили «чистильщиком». Удобная версия? Да еще подпитанная неприятным эпизодом: Попков – сам, оказывается, жертва. Измена! Застукал благоверную он в 1992 году, когда мартовским днем пошел пораньше с работы домой и увидел продрогшую до костей дочку, гуляющую во дворе.

- Мама дома с дядей, - сказала девочка.

Попков вычислил любовника жены и даже поколотил его. Но жену простил, хотя и старался потом всегда держать ее в поле видимости: работали буквально в одном здании – он в милиции, она в паспортном столе. После этого случая Попков стал убивать. То таился на время, то снова выходил на охоту. Мстил?

- Супружеская измена - это наиболее нейтральный вариант, то, что на поверхности, - год назад корреспонденту «КП» признался маньяк. - Меня это устраивает. Я начал убивать, когда отучился в техникуме, отслужил в армии, работал в милиции, женился. Состоявшийся человек. Неубедительно как-то? Но какая истинная причина - загадка даже для меня. Сам ищу ответ. Может, в детстве что-то было? Это не дает мне покоя.

Специалист по криминологии и криминальной психологии в России, доктор юридических наук, профессор Юрий Антонян делал заключение в деле ангарского Чикатило. И у него сомнений нет. Попков – прирожденный убийца.

- Получал удовольствие, считал это предназначением в жизни, - считает Юрий Антонян. - Выбирал женщин только потому, что с ними легче справиться. Женщинам можно приписать какую угодно вину и обвинить их в греховности. То, что жена изменяла, просто предлог избирать в качестве жертв женщин. Ему не должно быть никакой пощады. Его нельзя выпускать из камеры, он должен там помереть.

Тот самый маньяк Попков, дважды получивший пожизненный срок.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Терять нечего

Меры безопасности беспрецедентные. Попкова везут в суд в сопровождении ОМОНа. Заводят в зал в позе «ласточки», на руках - наручники. В этот раз ему точно нечего терять. У жены давно своя личная жизнь, у дочери – тоже. И если раньше они хоть как-то с ним общались, то сейчас почти нет. А скоро и совсем не будут: Попкова хотят лишить и регалий экс-милиционера, в том числе пенсии. И лишили. Приговор прозвучал. Больше Попков не младший лейтенант милиции. Пусть даже и в прошлом.

....

- Не мог я предвидеть экспертизы ДНК, - говорит он.

- Если вначале он убивал из ненависти к женщинам, то потом словно играл в кошки-мышки, - словно подводит черту следователь по особо важным делам СУ СК РФ по Иркутской области Евгений Карчевский. - Он ощущал превосходство, у него было много разных масок и обличий. Скрытность, маскировка, хорошее ориентирование на местности и то, что он как милиционер отслеживал преступление, знал, как и где его ищут, помогало ему скрываться столько лет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/593965" frameborder="0"></iframe> Ангарский маньяк Попков: «Я не мог предвидеть того, что будет генетическая экспертиза».Юлия ПЫХАЛОВА

В 1990-х годах не было нормальных экспертных методик по установлению генетической формулы. В 2003 году самые опытные следователи Генпрокуратуры РФ получили генотип Попкова (на телах трех жертв он оставил свои биологические следы). Затем спустя 5 лет сделали повторный анализ, убедились, что действует один и тот же человек. И стали отрабатывать внушительный список подозреваемых. В него вошли владельцы «Нивы», так как след от протектора этой марки машины был оставлен на месте нескольких убийств, люди с третьей группы крови, сотрудники правоохранительных органов, охраны, потому что долгое время преступления оставались не раскрытыми. Еще те, кто проживал в районе Центрального рынка, где и было большинство потерпевших. Много людей вызывали – около 4 тысяч экспертиз провели, по колониям ездили… В марте 2012 года очередь дошла до Попкова. Он сам пришел в полицию, сдал слюну на ДНК. За его дальнейшими действиями уже следили сотрудники уголовного розыска.

Попков сходил к адвокату, потом уволился с работы, где работал охранником, затем уехал во Владивосток – официально - за покупкой машины. В поезде, как только пришли шокирующие и такие долгожданные для всех результаты анализов, его и задержали. Никакого сопротивления он не оказал. Ждал… и потом признавался, что каждый раз под бой праздничных курантов про себя с облегчением думал, что вот прошел еще один год, а он на свободе.

- Если б было полмешка денег, мог бы в Австралию уехать, - говорил он. - Но такой возможности не было, а просто бегать в партизаны играть бессмысленно.

P.S. Американец Чарльз Скотт Робинсон попал в книгу рекордов Гиннессе за изнасилование 6 детей. За свои злодеяния он получил срок - 30 000 лет лишения свободы. В России - другие законы. И душегуба, отправившего на тот свет 81 женщину, ждет… всего лишь второе пожизненное. Трудно представить, сколько бы ему дали, родись он в Штатах. Наверное, не хватило бы несколько эр за то, что оборвал на самом взлете столько жизней...

Кстати, вторым судом доказана вина Попкова в совершении убийств 56 человек. Три эпизода исключены в связи с недостаточностью доказательств события преступления. Ранее считалось, что он в общей сложности убил 81 человека, сейчас официально - 78.

Зверь в человеческом обличии,Попков к последнему заседанию суда порядком растерял свою наглость.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Роман КРАВЦОВ, юрист, кандидат юридических наук, заведующий кафедрой уголовного права Юридического института ИГУ

«Второе пожизненное - прецедент в российской судебной практике»

- Маньяков с таким «послужным» списком, как у Попкова, к счастью, немного в России. И такой судебной практики, чтобы уже приговоренный к пожизненному лишению свободы снова получил такое же наказание, нет. Это прецедент. По крайней мере, мне подобные случаи неизвестны. В 1996 году, когда принимался действующий Уголовный кодекс, пожизненное лишение свободы рассматривалось как альтернатива смертной казни. Позднее это наказание получило свое распространение. Такое наказание сегодня применяют не только в отношении тех, кто совершил убийства, но и к организаторам теракта, например, или сбытчикам наркотиков. В Америке, допустим, другая практика – там преступника могут приговорить к пожизненному несколько раз. За убийство нескольких человек в США могут назначить очень большой срок. И связано это со спецификой законодательства – сроки суммируются и появляются такие цифры как 100, 200, 300 и более лет тюремного заключения. Сделано это, чтобы лишить человека права досрочного освобождения и, скорее всего, с воспитательными мерами.

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