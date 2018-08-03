В громком деле ангарского маньяка Попкова, убившего 81 человека, объявлен долгий перерыв

СЕГОДНЯ 12:12 2018-08-03T12:25:14+03:00

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Иркутский областной суд продолжает рассматривать дело самого кровавого маньяка современности Михаила Попкова, на счету которого 81 жертва. В декабре прошлого года уголовное дело, которое насчитывает 322 тома (!), поступило в суд, состоялось уже более 50 заседаний. Однако до 12 сентября объявлен перерыв.

- Перерыв связан с необходимостью провести дополнительную судебно-медицинскую экспертизу, - пояснили «Комсомольской правде» в Иркутске в региональной прокуратуре. – Об этом ходатайствовал адвокат подсудимого.

Вероятно, защита экс-милиционера Попкова оттягивает приговор. Хотя и так ясно, что маньяк, вероятно, снова получит пожизненное. Напомним, 54-летнего Михаила Попкова из Ангарска в 2015 году уже судили за 22 убийства и 2 покушения на убийства, за что он до конца своих дней должен сидеть в колонии. Однако сразу после того приговора он стал признаваться в новых зверствах. В этом, втором, уголовном деле – 59 убийств и одно покушение на убийство.

Попков – серийный убийца, который орудовал в Иркутской области в 1990-х – начале 2000-х годов. Первое преступление он совершил в 1992 году – жестоко убил молодую женщину. Ее истерзанное тело нашли спустя время в лесу под Ангарском. А дальше помощник оперативного дежурного ангарской милиции вошел в кураж и стал совершать все новые убийства. Трупы женщин, многие из которых были изнасилованы, находили вдоль трас, в пригородных лесах, на кладбищах.

Долгое время Попкову удавалось скрываться от правосудия. Действовал хитрый хищник с особой осторожностью – редко оставлял улики. Будучи милиционером не раз выезжал на свои собственные преступления, знал все тонкости оперативной работы. Семья Попкова, его коллеги и знакомые даже не подозревали, что за маской примерного семьянина скрывается хладнокровный маньяк.

И только в 2002 году на то, что происходит в Ангарске, обратили внимание в Генпрокуратуре. Откуда в город нефтехимиков приехали лучшие сыщики. Они объединили дела в одно и составили портрет преступника, предположив, что он имеет отношение к правоохранительным органам. К тому же на трех трупах маньяк оставил свои биологические следы, и экспертам удалось выявить генотип изверга. Так, следователи составили круг подозреваемых и стали брать анализ ДНК. Более 3,5 тысяч человек проверили и, наконец, в 2012 году очередь дошла до Попкова. В то время он работал охранником и перегонял машины из Владивостока в Иркутск. Попков спокойно пришел и сдал анализ, а потом поехал на Дальний Восток. Задержали серийного убийцу в поезде, как только пришли результаты экспертизы.

Напомним, убивал маньяк по одной схеме. Караулил жертв у кафе, на остановках. Предлагал их подвезти, затем увозил их в лес, где жестоко убивал. В интервью «Комсомольской правде» он говорил, что убивая женщин, мстил жене за измену. Однако его же фраза «Не мог я предвидеть экспертизы ДНК. Родился не в том веке» говорит о том, что раскаяния преступник не испытывает.

Самый известный специалист по криминологии и криминальной психологии в России, доктор юридических наук, профессор Юрий Антонян, делавший заключение по делу Попкова, пояснил, что маньяк получал удовольствие от убийств и других смыслов искать не стоит.

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