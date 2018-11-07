Суд над ангарским маньяком Попковым: от последнего слова убийца 81 человека отказался

СЕГОДНЯ 11:41 2018-11-07T12:36:52+03:00

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В 322 томах уголовного дела - трагедии 59 жертв самого кровавого маньяка современности Михаила Попкова из Ангарска. Экс-милиционер орудовал с 1992 по 2010 годы в Иркутской области. Жестоко убивал женщин, некоторых перед этим насиловал, издевался… В областной суд дело поступило в середине декабря 2017 года и вот спустя почти год изверга ждет приговор. Громкий. Громче некуда. Есть ли сомнения, какое наказание понесет человек, который уже на пороге тюрьмы для смертников?!

- В среду, 7 ноября, завершилось судебное расследование, затем были прения сторон и последнее слово подсудимого, - сообщили «Комсомольской правде в Иркутске» в Иркутском областном суде. – Заседание проходило в закрытом режиме.

В закрытом, потому как в части эпизодов – примерно больше двух десятков, речь идет не только об убийствах, но и об изнасилованиях. Это, кстати, сам маньяк никак не хочет признавать. Все твердит: «они сами садились в машину, сами ехали развлекаться, все было добровольно».

Напомним, сейчас 54-летний маньяк обвиняется в 59 убийствах и одном покушении на убийстве (женщина чудом выжила, но несколько лет назад ушла из жизни по болезни, - прим. Авт.). Среди жертв жительницы Ангарска, Иркутска, Усолья-Сибирского от 16 до 40 лет, разного социального статуса. Это были и студентки, и продавщицы, и домохозяйки, чьи-то жены, дочери и матери. Под прицельный взгляд Попкова попадали и те, кому он обещал подвезти до дома, и те, кто, быть может, верил обаятельному мужчине и не прочь были с ним познакомиться, пообщаться. Рослый, хорошего телосложения, общительный, одетый с иголочки, да еще и с корочкой милиционера (а иногда и вовсе на милицейской машине) ему доверяли – опасений не вызывал. И улики не оставлял. Как помощник оперативного дежурного ангарского УВД он отлично знал, что к чему. И даже если что-то и забывал на месте преступления, успевал до приезда наряда заметать следы. И такие эпизоды были, например, когда Попков потерял милицейский жетон… После этого он стал еще более осторожным.

Обезображенные тела жертв находили вдоль дорог, в пригородных лесах, на кладбищах. И только в начале 2000-х нераскрытые дела, коих были уже десятки, объединили в одно и лучшие следователи из Москвы, Новосибирска, сотрудники уголовного розыска из Ангарска устроили охоту на маньяка. В своей «штаб-квартире» они день и ночь проверяли людей, искали зацепки. Один существенный промах Попкова и вывел их на него. На телах трех жертв криминалисты нашли биологические материалы убийцы и обнаружили, что генотип принадлежит одному и тому же человеку. С развитием технологий удалось вывести ДНК Попкова, стали брать анализы у подозреваемых. Экс-милиционер вошел в этот список, потому как работал в правоохранительных органах (следователи полагали, что причастен к преступлениям человек именно этой категории – умен, не оставляет улик и т.п.). Так, в 2012 году анализ взяли у Попкова, а через пару недель его задержали в поезде на пути во Владивосток, куда он поехал покупать машину. В 2015-ом маньяка приговорили к пожизненному за 22 убийства и 2 покушения. После этого он стал признаваться в новых зверствах и их общее количество шокировало всех – 81 убийство! Страшнее Чикатило…

Кстати, как стало известно «КП-Иркутск», от последнего слова маньяк отказался. Не сказал ничего. В любом случае жирная точка в его деле скоро появится. На 10 декабря назначен приговор, судья удалился в совещательную комнату. Вояжи Попкова в Иркутск (содержится в ангарской колонии) в сопровождении ОМОНа и ГИБДД, и с перекрытием дорог – меры безопасности беспрецедентные, скоро закончатся.

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