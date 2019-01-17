Я давно хотел убить человека: шокирующие признания жителя Братска, который расправился над 16-летней школьницей

Об этом убийстве, в начале мая прошлого года говорил весь Братск. В заброшенном здании Дворца пионеров, которое давно пользуется дурной славой у местных жителей, нашли тело 16-летней школьницы, без вести пропавшей два дня назад. Катя Ванина (имя и фамилия изменены, прим. Ред.) вместе с друзьями ушла гулять в недострой, который местные подростки, устраивавшие там постоянные вечеринки, прозвали «Эдем» и не вернулась.

Подозреваемый нашелся быстро. Им оказался один из приятелей девушки. Кстати, он же был вместе с ней на одной из фотографий, выложенной школьницей в соцсети за несколько дней до гибели. Отпираться 26-летний безработный не стал и сразу дал показания. А на днях СУ СК России по Иркутской области опубликовал кадры следственных действий, проходивших в «Эдеме». Признания, которые дает на них закованный в наручники подозреваемый, шокировали даже самых опытных следователей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/686820" frameborder="0"></iframe> Братчанин рассказывает как убивал 16-летнюю школьницу..Видео: СУ СК России по Иркутской области.Предоставлено "КП"

- В тот день мы грелись в здании у костра и выпивали, - начинает свой ужасный рассказ изверг. – И тут Катя ради прикола спрашивает в толпу: «А кто может убить невинного человека?». Многие подняли руки, в том числе, и я. И тут я понял, что это мой шанс. Я ведь давно мечтал убить или изнасиловать человека. И сейчас наступил тот самый момент.

После этих мыслей, парень, отвлекая Катю разговорами, отвел ее в подвал, откуда девушка уже не вышла.

- Молодого человека обвиняют сразу по двум тяжким статьям: «Изнасилование несовершеннолетней» и «Убийство, сопряженное с изнасилованием», - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. – Дело уже передано в Иркутский областной суд.

Первое заседание уже прошло. За решетку преступник может отправиться на пожизненный срок.