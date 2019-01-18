Универсиада-2019: восемь иркутянок вошли в сборную России по хоккею с мячом

Кажется, что уже не осталось крупных международных соревнований, которые бы ни выигрывали хоккеистки из Иркутска. Чего стоит только Кубок мира в октябре прошлого года, когда «Рекорд» в четвертый раз в своей истории взял главный приз. И вот снова шанс доказать, что сибирячки сильнейшие в мире!

Итак, хоккей с мячом впервые включили в программу зимней Универсиады - 2019, которая пройдет в соседнем Красноярске уже в марте. Кто составит костяк женской сборной России? Правильно, иркутянки! Ну а поведет их в бой бессменный тренер «Рекорда» и всех женских сборных страны по бенди - наш земляк Александр Межуев.

- С составом я уже определился, и вы узнаете его первыми, - улыбается в разговоре с корреспондентом «Комсомольской правды» в Иркутске Александр Межуев. - Всего на лед выйдут 17 девчонок, 8 из них - иркутянки. Изменения, конечно, возможны, но только если кто-то получит травму.

Стартовый матч на Универсиаде у россиянок запланирован на 1 марта. В этот день наша национальная команда скрестит клюшки с норвежками. Но на первый тренировочный сбор своих подопечных Александр Межуев собрал еще в январские праздники. Команда сыграла семь товарищеских матчей с юношами, четыре из которых выиграла. Но сами хоккеистки вряд ли были расстроены, что в праздники не удалось расслабиться и вдоволь полакомиться оливье. Ведь по статусу Универсиада считается выше чемпионата и Кубка мира, поэтому все спортсменки хотят добавить в свою коллекцию награды и главный студенческий трофей. Тем более что для некоторых другой возможности в карьере победить на Универсиаде может и не быть.

Главный тренер сборной России иркутянин Александр Межуев поведет иркутских девчонок к новым победам.Фото: Александр МЕДВЕДЕВ

Редкий шанс стать чемпионом

Все дело в том, что участвовать в Универсиаде могут только студенты высших учебных заведений до 24 лет.

- По этой причине мы не смогли заявить 6 девочек, так как они учатся в школах, колледжах и техникумах, - объясняет Александр Владимирович. - Такая проблема не только у нас. Знаю, что шведки тоже недосчитались нескольких игроков. А еще это может первая и последняя Универсиада, на которой будет представлен хоккей с мячом. Идея включить его в этом году принадлежит хозяевам льда - красноярцам. Мотивировали они тем, что бенди - национальный вид спорта. Также много разговоров о включении хоккея с мячом в программу Олимпиады. Думаю, соревнования в Красноярске как раз будут показательными. На Игры в Пекине - 2022 уже не попадем, но надеемся на 2026 год.

О желании девчонок сыграть в Красноярске говорить не приходится. Ради этого некоторые даже прервали свой декретный отпуск. Например, молодая мама Виктория Токтубаева из Свердловской области примчалась на сбор национальной команды в Иркутск из родного Екатеринбурга спустя всего 4 месяца после родов. Наставник нисколько не удивляется: девчонки всегда рвутся в бой!

- Есть ли беременные? – в шутку переспрашивает Александр Межуев. - А вот этого я не знаю. Пока никто не говорил, что в положении. Знаете, они и не скажут. Обычно они сообщают такие новости на 4 - 5-м месяце беременности или после крупных соревнований. Не хотят пропускать чемпионаты и Кубки мира.

После тяжелой операции

Отдельно хочется упомянуть еще одну хоккеистку из этого состава. В команде иркутянка Анастасия Старкова, которая недавно восстановилась после тяжелой операции. В марте 2017 года «Комсомолка» писала, что спортсменке с пороком сердца собирают деньги на лечение. Чтобы помочь девушке вернуться на лед, Насте помогали как ее подруги по команде, так и неравнодушные болельщики. И вот спустя 2 года 20-летняя хоккеистка снова в большой игре. Не будем загадывать наперед. Желаем удачи, Настя!

А теперь собственно о самих соревнованиях. Хоккейные баталии развернутся на новенькой крытой арене «Енисей», которую открыли в конце 2018 года. Практически такой же дворец, к слову, сейчас строят в Иркутске, только у нас по проекту предусмотрены еще и конькобежные дорожки. Кстати, свежий лед красноярской арены одними из первых опробовали как раз хоккеистки «Рекорда».

- Ездили туда на сборы в октябре перед Кубком мира, - говорит Александр Межуев. - Сыграли несколько контрольных матчей. Впечатления от арены льда потрясающие! Ждем не дождемся такого же стадиона и в нашем городе.

Сборные России и Швеции - главные фавориты Универсиады 2019.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

А впереди еще «генеральная репетиция». Ею станет чемпионат России, который состоится с 12 по 19 февраля. Обычно этот турнир проходит в подмосковном Обухове, но тренеры национальной команды убедили организаторов провести его в Иркутске. Причина проста: чтобы не сбивать часовые пояса. Ведь разница между нашим городом и Красноярском - всего 1 час.

- Сейчас тренируемся 6 раз в неделю, - заключает наставник. – После чемпионата России еще добавим занятия в тренажерном зале, но и, конечно, немного передохнем перед Универсиадой, чтобы набраться сил. В Красноярск планируем вылететь 25 февраля.

Болеть за наших красавиц будем с 1 по 10 марта. Кроме Норвегии соперниками россиянок в борьбе за золото станут команды Швеции, Финляндии, Казахстана и Китая.

КОНКРЕТНО

Кто будет отстаивать честь страны

Возраст Где играет

Вратари:

Анастасия Калаш, 18 лет Иркутск

Анастасия Шелестова, 24 года Свердловская обл.

Татьяна Курносова, 20 лет Иркутск

Полевые игроки:

Анастасия Денисова, 21 год Иркутск

Анастасия Старкова, 20 лет Иркутск

Ангелина Родина, 20 лет Московская обл.

Анна Леонович, 18 лет Иркутск

Виктория Токтубаева, 24 года Свердловская обл.

Екатерина Спасенко, 22 года Московская обл.

Елизавета Морохотова, 18 лет Московская обл.

Карина Липанова, 23 года «АИК Банди», Швеция

Кристина Машинская, 20 лет Иркутск

Ксения Кунц, 18 лет Иркутск

Ксения Пан, 22 года Иркутск

Марина Корзухина, 24 года Свердловская обл.

Ольга Богданова, 24 года «АИК Банди», Швеция

Татьяна Кузнецова, 19 лет Свердловская обл.