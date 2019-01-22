2019-01-22T07:23:28+03:00
Происшествия

Пассажирка о ЧП на рейсе Иркутск-Пхукет: самолет уже начал разгон и вдруг раздался хлопок в двигателе

Вылет борта теперь намечен на 19.00, иногородних пассажиров разместили в гостинице [фото]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Тот самый Боинг. Фото: пресс-служба иркутского аэропорта.Тот самый Боинг. Фото: пресс-служба иркутского аэропорта.
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Предварительно, до 19.00 придется ждать вылета в Таиланд 420 пассажирам рейса Иркутск-Пхукет, который ранним утром, 22 января не смог вылететь из иркутского аэропорта из-за поломки двигателя. Пассажирам пришлось более трех часов сидеть в салоне лайнера, после чего их отпустили по домам. «Комсомольской правде» в Иркутске удалось связаться с одной из иркутянок, которая находилась в Боинге 777.

Пассажиры просидели в салоне лайнера более трех часов Фото: Дарья КОСТЫРИНА

Пассажиры просидели в салоне лайнера более трех часовФото: Дарья КОСТЫРИНА

- Самолет уже начинал разгон по полосе, как вдруг раздался хлопок в двигателе, - рассказывает Дарья Костырина, летевшая в долгожданный отпуск. – Я сразу поняла: что-то не так. После этого он притормозил и капитан сообщил пассажирам, что у нас проблемы с двигателем. Никакой паники в салоне не было. Нас отбуксировали на стоянку, где мы прождали более трех часов, пока технические службы решали, что делать дальше. После этого нам объявили, что вылет перенесен до 19.00 и отпустили в город. Если честно, на этом самолете лететь теперь страшно, надеюсь, за нами пришлют другой. Хочется, чтобы все разрешилось как можно быстрее. Если рейс задержат и после 19.00 я могу опоздать в Таиланде на свой паром, чтобы переплыть на остров, где у меня забронирована гостиница.

Фото: пресс-служба иркутского аэропорта.

Фото: пресс-служба иркутского аэропорта.

Как сообщили в пресс-службе иркутского аэропорта, рейс перенесен по техническим причинам. Неисправен оказался помпаж двигателя. Сообщение о возгорании пока не подтверждают.

- Иногордних пассажиров, среди которых оказалось несколько иностранцев, уже размещают в нашу гостиницу, - рассказывают в пресс-службе аэропорта. -Иркутяне уехали по своим домам. Что касается, самолета, то переживать пассажирам не стоит. Лайнер с поломкой никуда не полетит. За ними вылетит другой борт из Ростова-на-Дону.

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