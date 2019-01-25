Эвакуация в школах и больницах: в Иркутске прошла волна ложных сообщений о минировании

Заминировали школу! Заминировали больницу! Массовые ложные сообщения о минировании добрались до Иркутска. Утром, 25 января из-за этого пришлось эвакуироваться пациентам и врачам клинической больницы № 10. Кроме того, в соцсетях сообщается об эвакуации поликлиники № 8, Иркутской районной больницы, Иркутской областной детской туберкулезной больницы, и Иркутской областной больницы.

- После того, как врачи и пациенты покинули здания, на месте работали полицейские, спасатели и сотрудники ФСБ, - сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Иркутской области. – К 10 часам утра учреждения уже работали в обычном режиме. Помощь пациентам оказывается в обычном режиме.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/688089" frameborder="0"></iframe> Эвакуация школы №80 в Иркутске.Видео: ДТП38RUS.Предоставлено "КП"

Волна звонков о минировании нахлынула и на иркутские школы. На данный момент известно, что в городе эвакуируют около 10 школ: №39, №40, №55, №21, №69, №40, №55, №21, №69. Там работают полицейские, спасатели и ФСБ, которые выясняют все подробности.

Неспокойно началось утро и в городах вокруг Иркутска. Так, в Ангарске сообщают о минировании торгового центра Фестиваль. Возможно, в ближайшее время появятся новые подробности. К слову, массовые сообщения о ложных минированиях на днях начались на Дальнем Востоке. Например, во Владивостоке пришлось эвакуировать учеников и учителей сразу нескольких школ.