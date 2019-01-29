Почему так важно сохранять молочные зубы?

Молочные зубы малыша многие родители воспринимают как нечто временное и не уделяют их здоровью особого внимания. Казалось бы, что там - молочные зубы! Они все равно выпадут, а вот вырастут коренные - их и будем беречь, лечить и сохранять. Это совершенно неправильный подход, и сейчас мы постараемся объяснить, почему.

Первые молочные зубки появляются у младенца в возрасте 5-7 месяцев, а к двум годам малыш имеет уже полный набор молочных зубов. И вот как только у ребенка сформировалась эта "молочная улыбка", его стоит водить на профилактические осмотры к детскому стоматологу постоянно - с периодичностью хотя бы раз в полгода. А чистить надо начинать с появления первого зуба.

Важные функции молочных зубов

Они фактически те же, что и у постоянных. От работы жевательного аппарата будет зависеть степень усвоения питательных веществ, получаемых малышом с пищей. Если молочные зубы в плохом состоянии, то самое полноценное питание не будет хорошо усваиваться - поймите это, дорогие мамы и папы!

Но зубы нужны малышу не только для пережевывания пищи. При нормальном состоянии зубов ребенок имеет возможность четко и ясно проговаривать звуки, когда учится говорить. Отсутствие молочных зубов, особенно передних, самым пагубным образом сказывается на формировании дикции - страдает четкость речи и произношение.

Более того - из-за раннего отсутствия молочных зубов у малыша могут неправильно сформироваться черты лица. Нечеткий овал, проблемы с ВНЧС тоже могут вызваны тем, что ребенок слишком рано потерял молочные зубы.

Фото:cristal-clinic.ru

Поражения молочных зубов. Почему необходимо их лечение?

К сожалению, потеря молочного зуба из-за кариеса - явление чуть ли не заурядное. Эмаль молочных зубов очень тонка, кариозный процесс на ней развивается стремительно. Кариозная полость расширяется, углубляется, разрушая остальные ткани зуба. Часто при внешне едва заметной «дырочке» зуб внутри полностью разрушен.

Детские стоматологи не устают повторять - если вы заметили хотя бы маленькое темное пятнышко на молочных зубах ребенка, не откладывайте визит к врачу! В Иркутске не проблема найти специалиста, занимающегося лечением детских молочных зубов. Так, в известной многим горожанам клинике «Кристалл» работает специализированное стоматологическое отделение, где принимают пациентов с самого юного возраста.

В зависимости от стадии развития процесса существуют различные пути ее решения. На начальной стадии развития кариеса иногда применяется серебрение молочного зуба - его покрывают серебросодержащим препаратом, блокирующим дальнейшее разрушение - и зуб может "достоять" до естественного выпадения. Также можно защитить молочные зубы с помощью специального дентального герметика, наносимого на поверхность только что прорезавшегося зуба. Микроэлементы, содержащиеся в герметике, будут питать эмаль, сохраняя зуб длительное время.

Однако и серебрение, и герметизация зубных фиссур подходят не всегда. Чаще приходится прибегать к традиционным методам лечения: пораженные ткани удаляются, полость обрабатывается и пломбируется.

Если пораженный молочный зуб не начать лечить вовремя, кариес будет развиваться стремительно, разрушая зуб и вызывая развитие пульпита (а это острая боль).

Часто родители спрашивают, так ли это критично - ведь на месте так или иначе удаленного молочного зуба вырастет коренной зуб. Действительно, должен вырасти. Проблема вся в том, что такое преждевременное удаление молочных зубов неизбежно ведет к тому, что зубочелюстная система ребенка будет формироваться неправильно.

Во-первых, соседние зубы неизбежно начнут сдвигаться в сторону «дырки» в ряду, мешая нормально своевременно прорезываться коренному зубу. Он просто вынужден прорезаться не на своем месте, и это смещение бывает очень сильно выраженным. Дети с такими проблемами становятся впоследствии клиентами стоматологов-ортодонтов. Пластинки, капы, брекеты... А ведь необходимости в них можно было избежать, если бы за молочными зубами следили пристальнее!

Во-вторых, отсутствие молочного зуба или нескольких зубов может быть прямой причиной серьезных дефектов дикции.

Наконец, негативно сказывается длительное отсутствие молочных зубов на формирование лицевого скелета.

Фото:cristal-clinic.ru

Как избежать проблем? Конечно, с помощью специалистов!

Надеемся, нам удалось убедить читателей в том, что молочные зубы стоит беречь так же тщательно, как и приходящие им на смену постоянные. Но как все это сделать в реальности? - спросят многие. Маленький ребенок вряд ли может качественно орудовать зубной щеткой, зачастую ест слишком много сладостей - и все это чревато скорым поражением молочных зубов малыша.

Чтобы поймать проблемы, что называется, "в зародыше", стоит прибегать к помощи профессионалов - детских стоматологов. Водить ребенка на профилактические осмотры необходимо регулярно, через 6, а лучше - через каждые 4 месяца.

Вы говорите, что ваш малыш стесняется и даже боится чужих взрослых, тем более - врачей? Он не будет сидеть спокойно в кресле у стоматолога, не даст себя осмотреть, и тем более - пролечить больной зуб? Поверьте, если вы приведете ребенка к хорошим специалистам, умеющим работать с маленькими детьми, подобных проблем не будет. Врачи-стоматологи и медсестры детского отделения клиники «Кристалл» умеют справляться с детскими капризами и страхами.

Фото:cristal-clinic.ru

Здесь работают опытные профессионалы, умеющие успокоить и заинтересовать любого маленького пациента. Впрочем, здесь оказывают стоматологическую помощь детям любого возраста, от 2-3-лет до старших подростков.

Фото:cristal-clinic.ru

Детская стоматология Иркутска: в клинике «Кристалл» помогут юным пациентам

В арсенале врачей «Кристалла» - специальное оборудование для лечения зубов у детей. Врачи центра специализировались именно на детской стоматологии, пройдя соответствующее обучение.

Детская стоматология Иркутск «Кристалл» активно используют современные методы лечения зубов у детей. Если юному пациенту требуется серьезное лечение, оно может быть проведено под седацией. Это совершенно безопасный способ снять страх и дискомфорт. Вдыхая небольшую порцию специальной газообразной смеси, ребенок полностью расслабляется, становится спокойным и не испытывает страха. Когда пациент под седацией, врач может провести лечение пульпита или глубокого кариеса сразу нескольких зубов. В свое обычное состояние ребенок придет буквально сразу после окончания лечения.

В детском отделении клиники «Кристалл» царит приятная атмосфера, дети идут сюда без страха. Так что если вам важно здоровье зубов вашего малыша, приводите его к докторам «Кристалла»: и зубки будут здоровыми, и ребенок никогда не будет испытывать страха перед врачом-стоматологом.

На правах рекламы.