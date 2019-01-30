Пожар под Иркутском: две девочки 13 и 14 лет погибли в горящем доме, пока их отчим стоял на улице и курил

Иркутские следователи выяснили новые подробности страшной гибели на пожаре двух девочек 13 и 14 лет. Напомним, 29 января дети сгорели заживо в частном доме в садоводстве «Сельстрой». При этом они успели вызвать пожарных, но выбраться из охваченного огнем здания не смогли. Спастись удалось только их 40-летнему отчиму.

После трагедии мужчина рассказал следователям, что как только увидел возгорание, сообщил девочкам, чтобы они выходили на улицу. Затем сам вышел из дома в ограду, где закурил сигарету и 5 минут ждал детей, которые так и не вышли. Через несколько минут дверь, впрочем как и весь дом уже были полностью охвачены огнем.

- В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум лицам», - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. – Мужчину уже задержали. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Что касается причин пожара, то она станет известна после проведенной экспертизы. Пока же у следователей есть информация, что с электропроводкой в доме проблем не было, так как ее заменили буквально в прошлом году. Был установлен в жилище и противопожарный датчик.