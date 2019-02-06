Таежный блогер: сибиряк ставит фотоловушки в лесу и снимает фильмы о диких животных

Кругом белым-бело от снега, ветки деревьев гнутся из стороны в сторону, сопротивляясь беспощадному сибирскому ветру, посреди лесной поляны стоит один человек.

- «Красота!» - изрекает, вдохнув полной грудью свежего морозного воздуха. Улыбается.

Таежный блогер из Иркутска свистит рябчиков в лесу.

Нет, это не кадры из голливудского блокбастера «Выживший», а один из 46 серий многосерийного фильма «Дикий Урман» на Ютуб-канале. Автор – Андрей Андреев, инженер-конструктор иркутского авиазавода и «таежный» блогер. Как охотиться на дикого зверя, как выжить в лесу, как выбраться из чащи, если заблудились. Вот об этом шести тысячам подписчиков (а их с каждой новой серией становится все больше) рассказывает сибиряк.

- Назвал так свой канал неслучайно, - говорит Андрей. – В детстве читал книгу Анатолия Севастьянова «Дикий Урман» о тайге. Она рассказывает о ней, как о самом большом лесном массиве мира, о самобытной природе и людях, оказавшихся в необычных, порой предельно опасных обстоятельствах. Когда создал канал, сразу на ум пришло название «Дикий Урман». Ведь мои мини-фильмы тоже об этом!

Таежный блогер из Иркутска снимает на камеру животных.

С чего все началось

Сама идея вести блог про таежную жизнь, иркутянину пришла в голову два года назад. Андрей – охотник. Но помимо трофеев в виде глухарей или уток с охоты всегда приносил тьму фото и видео. На них завораживающие лесные пейзажи и животные в дикой природе. Когда скопился огромный архив, и возникла мысль поделиться собственной видеотекой с пользователями интернета.

- Ну как не заснять кабана, выглядывающего из-за дерева? – улыбается Андрей Андреев.

И это не охотничья удача. Чтобы ролик получился, его надо срежиссировать. Выманить зверя помогает подкормка, которую сибиряк специально заготовил. Зверь видит ее, но боится подойти, озирается. Но голод не тетка и заставляет животное забыть об опасности – медленно выходит из укрытия, фыркает, приближается к угощению и обнюхивает, начинает жадно есть. А тут и семья подоспевает – стайка маленьких диких поросят. Подкрепляются и убегают! Этот ролик Андрея посмотрели почти полторы тысячи человек. И таких мини-фильмов на канале «Дикий Урман» десятки. На хобби Андрей Андреев уже даже успел подзаработать! Не секрет, что ютуб-каналы порой очень прибыльная вещь.

- Получил 6500 тысяч рублей, - делится Андрей Андреев. – Мелочь, а приятно.

Кроме того, Андрей завел рубрику про выживание в лесу. Он рассказывает, как выжить в лесу, какой нож взять с собой, что делать в экстренных ситуациях, как правильно собрать рюкзак в поход, как соорудить шалаш из полиэтилена и целлофана.

- Сейчас минимум один день в неделю провожу в тайге, - говорит Андрей. - В выходные рюкзак за плечи и вперед – снимать новую серию. Ставлю фотоловушки, делаю съемки, потом монтирую.

Андрей Андреев из Иркутска снимает ролики про лесную жизнь.

Ну и без курьезов не обходится. Как-то Андрей в очередной раз отсматривал материал для ролика, как прямо в кадре появилось нечто. Фига! Фигуру из трех пальцев показал охотник, который заметил камеру и решил таким образом пошутить.

- Однажды попал в настоящую переделку, - рассказывает Андрей. - Сезон охоты был закрыт я отправился искать глухариный ток – место, где глухари исполняют песни. Хотел поставить фотоловушку. Шел по полю в Еловке и увидел вдалеке машину, а рядом браконьеры. Меня увидели, начали кричать и побежали в мою сторону. Я ринулся в лес, упал в вершинник, а земля холодная. Они бегали по лесу, искали, потом начали стрелять. Очень сильно испугался, полчаса пролежал, а как стихло, по-пластунски пополз в безопасное место. Пришлось ночевать в палатке посреди леса.

СОВЕТЫ БЫВАЛОГО

Что делать если ты заблудился

1. Перед любой поездкой в лес зарегистрируйте маршрут в МЧС, с собой возьмите телефон, в экстренном случае, звоните спасателям.

2. Если такой возможности нет, то идите вниз по реке или следуйте по ЛЭП. Прислушайтесь, возможно, рядом есть железнодорожные пути.

3. Если вдруг устали, разожгите костер, запаситесь дровами и экономьте воду. Влагу можно найти под большими камнями и утром на листьях. В зимнее время можно растопить снег. Много воды в ягодах, но будьте осторожны, не вся ягода съедобна. На крайний случай отожмите мох сфагнум.

4. Если спички промокли, то следует разложить их под солнцем или на одежду и подождать, пока они высохнут. Чтобы избежать курьезов, храните спички в герметичной упаковке. А лучше купить огниво, на всякий случай.

5. Берите с собой навигатор и заранее разберитесь в нем. Компас тоже подойдет, но к ней нужна карта. Не всегда нужно идти на север, все зависит от местности.

6. В рюкзак положите: сухое горючее, 3 коробки спичек, нож, топор, котелок, кружку, оружие, дымовую шашку.