Появился список погибших в ДТП в маршрутке Оса-Иркутск, которая врезалась в КамАЗ, груженный лесом
Опубликован список погибших пассажиров маршрутки Оса-Иркутск, которая попала в страшное ДТП ранним утром, 31 января на трассе в Боханском районе. Напомним, Toyota Hiace, в которой, по предварительной информации находилось 9 человек, ехала в сторону Иркутска. Около 7 часов она врезалась в груженный лесом КамАЗ, стоявший на трассе.
В аварии погибли четыре человека, еще пять пострадали. Фото: источник "Комсомольской правды"
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области, погибли четыре человека. Еще пять человек с полученными травмами отправлены в больницу. Точное количество пострадавших уточняется, как и все причины смертельной аварии. На месте ДТП работают инспекторы ГИБДД,
«Комсомольской правде» удалось узнать имена и фамилии погибших, которые нам сообщил источник. Публикуем полный список погибших. Все они находились в салоне Toyota Hiace.
1. Андреев Вадим Сергеевич (водитель)
2. Непокрытых любовь Васильевна 1975 г. р.
3. Васильева Екатерина Михайловна 1954 г. р.
4. Сухарева Нина Валерьевна 1987 г. р.
Фото: источник "Комсомольской правды"
Фото: источник "Комсомольской правды"
ИСТОЧНИК KP.RU