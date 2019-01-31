Появился список погибших в ДТП в маршрутке Оса-Иркутск, которая врезалась в КамАЗ, груженный лесом

Опубликован список погибших пассажиров маршрутки Оса-Иркутск, которая попала в страшное ДТП ранним утром, 31 января на трассе в Боханском районе. Напомним, Toyota Hiace, в которой, по предварительной информации находилось 9 человек, ехала в сторону Иркутска. Около 7 часов она врезалась в груженный лесом КамАЗ, стоявший на трассе.

В аварии погибли четыре человека, еще пять пострадали. Фото: источник "Комсомольской правды"

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области, погибли четыре человека. Еще пять человек с полученными травмами отправлены в больницу. Точное количество пострадавших уточняется, как и все причины смертельной аварии. На месте ДТП работают инспекторы ГИБДД,

«Комсомольской правде» удалось узнать имена и фамилии погибших, которые нам сообщил источник. Публикуем полный список погибших. Все они находились в салоне Toyota Hiace.

1. Андреев Вадим Сергеевич (водитель)

2. Непокрытых любовь Васильевна 1975 г. р.

3. Васильева Екатерина Михайловна 1954 г. р.

4. Сухарева Нина Валерьевна 1987 г. р.

Фото: источник "Комсомольской правды"