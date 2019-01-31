Крупное ДТП в Иркутской области: четыре человека погибли в столкновении маршрутки и КамАЗа

Крупное ДТП произошло ранним утром, 31 января в Боханском районе Иркутской области. Около 7 часов на трассе Иркутск-Усть-Уда маршрутка Toyota Hiace, которая ехала в сторону областного центра врезалась в до краев груженный лесом КамАЗ.

- Погибли четыре человека, среди них водитель маршрутки, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Еще пять человек с полученными травмами отправлены в больницу. Точное количество пострадавших уточняется.

Что стало причиной аварии пока неизвестно. По предварительной информации, водитель Toyota Hiace врезался в лесовоз в тот момент, когда тот стоял на трассе. На месте ДТП работают инспекторы ГИБДД, возможно, вскоре появятся новые подробности.

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