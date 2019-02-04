2019-02-04T10:34:59+03:00
Здоровье

Эпидемия ОРВИ и гриппа в Иркутске: в городе уровень заболеваемости превышен на 55%

Эпидемия ОРВИ и гриппа в Иркутске: к врачам в регионе обратились больше 32 тысячи заболевших
Ольга БУЕВА
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Эпидемия ОРВИ и гриппа в Иркутске: в городе уровень заболеваемости превышен на 55%Эпидемия ОРВИ и гриппа в Иркутске: в городе уровень заболеваемости превышен на 55%Фото: Елена ВАХРУШЕВА
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Все больше жителей нашего региона обращается к врачам с жалобами на температуру и насморк. В Иркутской области официально объявили эпидемию ОРВИ и гриппа.

- Эпидемиологический порог в регионе превышен на 15,3%, в городе - на 55% (!) - сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Иркутской области. - Всего за прошлую неделю в медучреждениях зарегистрировали 32021 пациента, из них 21284 – дети.

В Иркутске к специалистам обратились 12390 заболевших, из них 7173 - дети. У 267 заболевших подтвердился диагноз "грипп", в том числе - у 211 детей.

- В нашем регионе в основном циркулирует грипп А (H1N1) 2009, А(H3N2), также парагрипп, аденовирусы, РС -вирусы и другие респираторные вирусы, - добавляют в Роспотребнадзоре. - Такие выводы специалисты сделали по результатам тех анализов, которые берут у пациентов.

Конечно, в первую очередь страдают дети, чей иммунитет еще недостаточно окреп. Именно поэтому в школах Иркутска с 1 по 7 февраля объявлен карантин.

Также уроки закрывались в 66-ти классах 15-ти школ и 202 группах в 69 детских садах области.

Главный санитарный врач региона Алексей Пережогин уже подписал постановление о том, чтобы ограничить в Приангарье различные массовые мероприятия. Особенно в Черемхове, Усольском районе, Усть-Ордынском округе, Тайшете, поселке Чунском, Усть–Илимске, Казачинско-Ленском районе, Киренском районе, Бодайбо.

Как же уберечься от инфекции? Первое правило профилактики - меньше бывать в людных местах. Также врачи рекомендуют почаще мыть руки, носить маски в общественных местах, чаще мыть и проветривать помещения. Советы простые, но именно они помогут не слечь с температурой на несколько дней.

Эпидемия ОРВИ и гриппа в Иркутске: к врачам обратились больше 32 тысячи заболевших Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

Эпидемия ОРВИ и гриппа в Иркутске: к врачам обратились больше 32 тысячи заболевшихФото: Наиль ВАЛИУЛИН

ИСТОЧНИК KP.RU

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