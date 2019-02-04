2019-02-04T11:48:10+03:00
Общество

Морозы в Иркутске: холода установились на всю неделю

Морозы в Иркутске отступят лишь во второй половине февраля [аудио]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Морозы в Иркутске: холода установились на всю неделюМорозы в Иркутске: холода установились на всю неделюФото: Евгения ГУСЕВА
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Январь порадовал сибиряков теплом. Крещенские морозы до нас так и не дошли, столбик термометра днем не опускался ниже -15 градусов. Многие даже предвкушали весну. Как бы ни так! Свой нрав сибирские морозы решили показать в феврале.

- Все-таки догнали нас и рождественские, и крещенские морозы, - рассказывает «Комсомольской правде» в Иркутске начальник отдела метеопрогнозов иркутского Гидрометцентра Юлия Янькова. – В понедельник, благодаря небольшому снежку, еще было не так холодно, а вот ближайшие ночи - ясные, а, значит, морозные. Холодный фронт сейчас идет к нам не из Красноярского края, а из Якутии.

В Иркутске столбик термометра опустится до -35…-37 градусов. На севере и вовсе до -52. Днем температура выше -23 не поднимется. А это, считают синоптики, на 8 - 10 градусов ниже нормы.

В такую стужу одевайтесь теплее. Хорошо бы позаботиться и о своем автомобиле – поставить его на теплую парковку или чаще прогревать двигатель. Мороз задержатся в нашем городе как минимум до конца недели, включая выходные. Хорошо хоть ветра не ожидается.

- Надеемся, что это последние морозы нынешней зимы, - говорит Юлия Янькова. – Во второй половине февраля день станет длиннее, и если ночью еще может похолодать до -30, то днем солнце поднимается выше над горизонтом, греет лучше, а значит, будет теплее.

Но все-таки в Иркутской области есть место, где в ближайшие три дня, наоборот, будут наслаждаться «потеплением». В Катангском районе столбик термометра с -50 градусов резко поднялся до -33. И это теплее, чем в Усть-Илимском, Тайшетском и Чунском районах.

Юлия Янькова: "Морозы в Иркутске продержатся до конца недели"

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ИСТОЧНИК KP.RU

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