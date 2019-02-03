Ангарский лыжный марафон 2019: регистрация на соревнование открыта

Насколько сильна твоя воля к победе? Хочешь узнать? Попробуй себя в гонках на лыжах! Ангарский лыжный марафон 2019 стартует 24 февраля. Проведут его на специализированном лыжном стадионе в Ангарске. Уже в 12 раз! Как отмечают организаторы, трассы там прекрасно подготовлены и готовы принять большое количество спортсменов и любителей.

В вашей семье все спортивные, активные? Тогда вам самое время принять участие в Ангарском лыжном марафоне 2019! Ведь там могут посоревноваться за первые места даже малыши от 3 лет. Специально для них подготовлена дистанция длиной 800 метров. Называется эта эстафета БАМ Kids. Выйти на старт в этой дисциплине можно ребятам до 8 лет. Те, кто постарше, проедут 5 км. Подростки от 14 могут уже попробовать себя в мини-марафоне на 20 км. Старшеклассники от 16 лет в лайт-марафоне на 30 км. А профи или просто хорошо подготовленные лыжники от 18 лет посоревнуются в самом главном забеге на 50 км. Все спортсмены поедут в свободном, удобном для них стиле.

Медаль финишера Ангарского марафона 2019 символизирует цифру 1. Это первый турнир серии БАМ 2019 года. Ее получа все, кто пройдет полную дистанцию на 50 или 30 км. Занявшие 1-2-3 места в дистанциях 50, 30 или 20 км получат медали, ценные призы и грамоты. Все участники лыжной гонки на 5 км – это дети 9-13 лет — получат сладкие призы, но приз будет побольше у первых трех финишировавших. А вот на дистанции БАМ Kids определять первых и последних не будут. Сладкий приз получит каждый. Сразу, как только пересечет финишную черту.читайте далее>>