2019-02-03T04:55:51+03:00
Общество

Ангарский лыжный марафон 2019: регистрация на соревнование открыта

«Комсомолка» подскажет, как записаться на Ангарский лыжный марафон 2019
Ольга БУЕВА
Поделиться:
Ангарский лыжный марафон 2019: регистрация на соревнование открыта. фото: официальный сайт Ангарского лыжного марафона 2019Ангарский лыжный марафон 2019: регистрация на соревнование открыта. фото: официальный сайт Ангарского лыжного марафона 2019
Изменить размер текста:

Насколько сильна твоя воля к победе? Хочешь узнать? Попробуй себя в гонках на лыжах! Ангарский лыжный марафон 2019 стартует 24 февраля. Проведут его на специализированном лыжном стадионе в Ангарске. Уже в 12 раз! Как отмечают организаторы, трассы там прекрасно подготовлены и готовы принять большое количество спортсменов и любителей.

В вашей семье все спортивные, активные? Тогда вам самое время принять участие в Ангарском лыжном марафоне 2019! Ведь там могут посоревноваться за первые места даже малыши от 3 лет. Специально для них подготовлена дистанция длиной 800 метров. Называется эта эстафета БАМ Kids. Выйти на старт в этой дисциплине можно ребятам до 8 лет. Те, кто постарше, проедут 5 км. Подростки от 14 могут уже попробовать себя в мини-марафоне на 20 км. Старшеклассники от 16 лет в лайт-марафоне на 30 км. А профи или просто хорошо подготовленные лыжники от 18 лет посоревнуются в самом главном забеге на 50 км. Все спортсмены поедут в свободном, удобном для них стиле.

Медаль финишера Ангарского марафона 2019 символизирует цифру 1. Это первый турнир серии БАМ 2019 года. Ее получа все, кто пройдет полную дистанцию на 50 или 30 км. Занявшие 1-2-3 места в дистанциях 50, 30 или 20 км получат медали, ценные призы и грамоты. Все участники лыжной гонки на 5 км – это дети 9-13 лет — получат сладкие призы, но приз будет побольше у первых трех финишировавших. А вот на дистанции БАМ Kids определять первых и последних не будут. Сладкий приз получит каждый. Сразу, как только пересечет финишную черту.читайте далее>>

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Россия вымирает, Германию захватывают мигранты, Трамп строит стену от пришельцев: чем грозит великое переселение народов. Часть 1
Впервые за 10 лет население России сократилось, сообщил Росстат. На 87 тысяч человек. Теперь нас, россиян, всего 146 миллионов 793 тысячи
Новости 24
Рекордная сумма: Ангарску на ремонт дорог выделят 400 миллионов рублей
В трех селах Иркутского района восстановили электроснабжение
Житель Бурятии, угрожая топором, взял в заложники женщину и восьмимесячного ребенка
ВХЛ: ХК «Ермак» на своем льду обыграл «Дизель» из Пензы
В поселок Юрты в Иркутской области завезут новое топливо, из-за сбоев теплоснабжения введен режим ЧС
Из-за сильных морозов на трассах Иркутской области действуют мобильные пункты обогрева
Пьяная мать оставила двоих детей без присмотра с включенной электропечью в Иркутской области, их спасли соседи
Жительницу Черемхова осудили на 13 лет лишения свободы за сбыт наркотиков
Пожар в Иркутской области: в Шелехове сгорел баптистский дом молитвы
«Мертвые души»: в Иркутске заведующая детского сада получала зарплату за 4-ых вымышленных работников
Более 300 патрульных групп будут дежурить на водоемах Иркутской области в выходные
Жительницу Иркутска разыскивают за кражу забытого в супермаркете кошелька
Прогноз погоды в Иркутске: 2 февраля днем -25
Лисихинский парк и бульвар Постышева обустроят в Иркутске
МЧС Иркутской области: котельная в поселке Юрты была не готова к отопительному сезону
Четверых пострадавших в столкновении лесовоза и маршрутки, доставили в Иркутск на вертолете
85 тонн кормовой пшеницы без ветеринарных документов изъяли в Иркутской области
Ставок больше нет: в Иркутской области закрыли подпольное игорное заведение
У жительницы Иркутска украли сумочку с ключами от иномарки, пока она танцевала в клубе
Ростелеком» в Иркутской области в 2018 году подключил к интернету 121 подразделение медицинских организаций
Остановилось сердце: житель Ангарска скончался за рулем автомобиля
Грипп и ОРВИ в Иркутске: за медицинской помощью обратилось более 7 тысяч человек
Остановился заменить колесо: в Иркутской области продолжается расследование причин ДТП с маршруткой и лесовозом
Крепкие зубы: иркутянин украл шуруповерт, перекусив защитное устройство
Обналичили и перевели 600 миллионов рублей: преступная группа осуждена в Иркутске
Кинофестиваль «Человек и природа» в Иркутске: начался прием заявок
Выставка работ фотографа, снявшего приезд цесаревича в Иркутск, откроется 7 февраля
В Иркутске всероссийские соревнования по конькобежному спорту перенесли из-за морозов