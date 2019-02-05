Банду, которая два года рыла тоннель, чтобы воровать нефть, осудили в Ангарске

В Ангарске поставлена точка в громком деле о попытке кражи нефти бандой из пяти человек. Напомним, сообщники два года рыли лаз рядом с ангарским заводом по нефтепереработке, чтобы врезаться в нефтепровод и начать качать черное золото. Их поймали практически с поличным, когда парни выпили по кружке чая, согреваясь в 40 градусный мороз, бросили лопаты и поехали отдыхать по домам. До заветной трубы им оставалось всего три метра.

Лаз неудавшихся миллионеров заметил сотрудник завода – водитель экскаватора, который проводил ремонтные работы на нефтепроводе и, можно сказать, наткнулся на яму. Вычислить воришек помог тот самый чай, коим они согревались в перерывах между опасной работой.

Схема лаза.Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Позднее выяснилось, что руководил раскопкой тоннеля 43-летний безработный ангарчанин. В новостях несколько лет назад он услышал, как банда воровала нефть у ангарского нефтекомбината с помощью спецоборудования. Он решил действовать также и быстро нашел себе сообщника, который разыскал еще трех мечтателей разбогатеть.

- На днях весь этот состав услышал приговор суда, - сообщили в пресс-службе Ангарского городского суда. – Все они получили условные сроки от 2 лет 3 месяцев до 3 лет.

При этом во время обысков у одного из членов банды дома нашли наркотики, но даже это не помешало ему отделаться условным сроком.

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