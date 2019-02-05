2019-02-05T06:52:33+03:00
Происшествия

Продавал служебный бензин по дешевке: водитель из Ангарска наворовал топлива на 705 тысяч рублей

Теперь ему грозит солидный штраф или лишение свободы
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Продавал служебный бензин по дешевке: водитель из Ангарска наворовал топлива на 705 тысяч рублейПродавал служебный бензин по дешевке: водитель из Ангарска наворовал топлива на 705 тысяч рублейФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Под суд пойдет 37-летний житель Ангарска, который устроившись водителем на одно из предприятий, стал воровать служебный бензин. Все началось с того, что мужчину отправили в командировку в Хабаровский край. На новом рабочем месте ему выдали топливную карту, при помощи которой он должен был заправлять спецтехнику.

Спустя два месяца машина, на которой он работал, сломалась, и мужчина решил вернуться домой. До родного Ангарска он добирался на попутных машинах, а с водителями расплачивался топливом, которое отпускалось по выданной ему служебной карте. Оказалось, она так и не заблокировалась. Более того, ее баланс постоянно пополняли, поэтому вернувшись в Ангарск, мужчина организовал бизнес. Стал сливать топливо с карты и продавать его дальнобойщикам по 25 рублей за литр. За несколько месяцев он «заработал» 705 тысяч рублей, которые потратил на себя любимого и даже сумел оплатить кредит. Но стать нефтяным королем сибиряку не удалось. Вскоре его преступную схему раскрыли.

- Ему предъявлено обвинение по статье «Кража», - сообщили в пресс-службе Ангарского городского суда. – За такое преступление обвиняемому грозит наказание в виде штрафа до 500 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до шести лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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