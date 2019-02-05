2019-02-05T07:29:06+03:00
Общество

Иркутской зоогалерее предложили несколько вариантов переезда

По решению суда, галерея должна найти новое место до мая 2019 года
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Иркутской зоогалерее предложили несколько вариантов переезда.Иркутской зоогалерее предложили несколько вариантов переезда.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В Иркутске продолжают обсуждать будущее местной зоогалереи. Городская администрация и представители общественной организации ищут компромиссное решение переезда животных на новое место. Вероятнее всего, галерея разместится на площадях авторынка в районе реки Ушаковка.

- Зоогалерея не может и не должна находиться на территории Иерусалимского кладбища, это противоречит законодательству об охране объектов культурного наследия, - отметилл и.о. заместителя мэра – председатель комитета по социальной политике и культуре администрации Иркутска Виталий Барышников. – Также в этом году начинается второй этап благоустройства историко-мемориального комплекса «Иерусалимская гора». Реконструируют входную зону комплекса со стороны улицы Байкальская и зоогалерея попадает в зону строительных работ.

Напомним, что по решению суда Иркутская зоогалерея должна была покинуть территорию историко-мемориального комплекса «Иерусалимская гора» еще в 2015 году. Приставы сообщили представителям общественной организации, что до мая они должны найти новое место.

В пресс-службе администрации Иркутска уточнили, что вариант с переездом галереи на остров Конный больше не рассматривается. Потому что туда не проведены сети водоснабжения и канализации, да и имеющихся электрических мощностей не хватит на нужды животных.

Кроме того, обсуждался вариант передачи зоогалереи городу и создание на ее основе подразделения Станции юных натуралистов. Тогда бы животных взяли на бюджетное содержание. Владельцы зоогалереи отклонили это предложение. Поиски оптимального решения продолжаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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