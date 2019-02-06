Карантин по гриппу и ОРВИ в Иркутске 2019: школы останутся закрытыми до 13 февраля

В школах Иркутска продолжает действовать карантин. Его решено продлить до 13 февраля.

- Несмотря на запрет введенный с 1 февраля, число заболевших детей продолжает расти, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска. – По данным Роспотребнадзора, недельный эпидемиологический порог превышен на 55, 9%. Карантин по гриппу и ОРВИ в Иркутске 2019 продлен до 13 февраля.

Наверстывать пропущенные уроки школьникам не придется. Весенние каникулы не тронут. Пока ученики находятся на удаленном обучении. Педагоги рассылают задания в мессенджерах и по электронной почте, чтобы дети могли заниматься дома. В департаменте образования Иркутска надеются, что за время карантина количество заболевших гриппом и ОРВИ пойдет на спад.

- Итоговое собеседование по русскому языку для итоговой аттестации учащихся 9-ых классов переноситься не будет, - уточнили в пресс-службе администрации Иркутска. – 11 и 12 февраля пройдут консультации, сам экзамен, как и запланировано, состоится 13 февраля.

Но бежать на экзамен с температурой и кашлем не стоит. Тех, кто пропустит собеседование из-за болезни, примут позже в отдельном порядке.

Карантин по гриппу и ОРВИ в Иркутске 2019 затронул не только школы. Все еще остаются полностью закрытыми четыре детских сада и еще 108 групп в других 39-ти учреждениях. Всего, из 40737 детей из-за болезни отсутствует 7143 ребенка.