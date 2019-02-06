2019-02-06T12:46:33+03:00
Здоровье

Карантин по гриппу и ОРВИ в Иркутске 2019: школы останутся закрытыми до 13 февраля

Вынужденные каникулы по гриппу и ОРВИ в Иркутске 2019 продлили еще на одну неделю
Дмитрий ЗАНДАНОВ
Поделиться:
Карантин по гриппу и ОРВИ в Иркутске 2019: школы останутся закрытыми до 13 февраля.Карантин по гриппу и ОРВИ в Иркутске 2019: школы останутся закрытыми до 13 февраля.Фото: Елена ВАХРУШЕВА
Изменить размер текста:

В школах Иркутска продолжает действовать карантин. Его решено продлить до 13 февраля.

- Несмотря на запрет введенный с 1 февраля, число заболевших детей продолжает расти, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска. – По данным Роспотребнадзора, недельный эпидемиологический порог превышен на 55, 9%. Карантин по гриппу и ОРВИ в Иркутске 2019 продлен до 13 февраля.

Наверстывать пропущенные уроки школьникам не придется. Весенние каникулы не тронут. Пока ученики находятся на удаленном обучении. Педагоги рассылают задания в мессенджерах и по электронной почте, чтобы дети могли заниматься дома. В департаменте образования Иркутска надеются, что за время карантина количество заболевших гриппом и ОРВИ пойдет на спад.

- Итоговое собеседование по русскому языку для итоговой аттестации учащихся 9-ых классов переноситься не будет, - уточнили в пресс-службе администрации Иркутска. – 11 и 12 февраля пройдут консультации, сам экзамен, как и запланировано, состоится 13 февраля.

Но бежать на экзамен с температурой и кашлем не стоит. Тех, кто пропустит собеседование из-за болезни, примут позже в отдельном порядке.

Карантин по гриппу и ОРВИ в Иркутске 2019 затронул не только школы. Все еще остаются полностью закрытыми четыре детских сада и еще 108 групп в других 39-ти учреждениях. Всего, из 40737 детей из-за болезни отсутствует 7143 ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Иркутской области сортировкой мусора могут заняться заключенные
Делегация Совета Федерации работает в Иркутской области
Сибиряка, перевозившего 10 килограммов наркотиков, осудили на 4 года
Для восстановления теплоснабжения в поселке Юрты Тайшетского района привезли тепловые пушки
Более 150 тысяч рублей украли интернет-мошенники у жителей Иркутской области
Из-за сильных холодов в Иркутской области за сутки произошло 20 пожаров
Жители двух сел Тайшетского района остались без электричества
Поджигателя цветочного магазина разыскивают в Братске
На портале Госуслуг можно узнать, где хранится кредитная история
Пятый тур чемпионата РФ по волейболу: «Ангара» из Иркутска снова побеждает
Чемпионат и первенство СФО по тайскому боксу пройдут в Иркутске
Ледяная библиотека чудес готова, концертный зал изо льда строят на Байкале
Первый теневой спектакль покажут в Театре кукол Иркутска
Чемпионат и первенство РФ по пауэрлифтингу: у спортсменов из Иркутской области 12 медалей
Прогноз погоды в Иркутске: 6 февраля днем в городе -27
«Лыжня России-2019» в Иркутске: регистрация участников пройдет с 6 по 8 февраля
С 7 по 15 февраля в Иркутске ограничат движение по улице 4-ая Железнодорожная
Молодых людей, пропавших в Усть-Куте, нашли погибшими
Ледовая переправа на Ольхон 2019 открыта
В Иркутской области молодая мать уснула во время кормления грудью и придавила ребенка
Предприниматель из Слюдянки пытался подкупить следователя СКР
В Ангарске водитель сбил школьника и скрылся с места ДТП
Пожар в Ангарске: бдительный сосед спас женщину
Управляющая компания из Ангарска задолжала 1, 7 миллиона рублей
Продавал служебный бензин по дешевке: водитель из Ангарска наворовал топлива на 705 тысяч рублей