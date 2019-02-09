Все, что вам нужно знать о протезировании в стоматологии
На радио "КП" в Иркутске врач-стоматолог-хирург и ортопед стоматологической клиники Диай Клиник Денис Овчинников
На радио "КП" в Иркутске врач-стоматолог-хирург и ортопед стоматологической клиники Диай Клиник Денис Овчинников.
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9 февраля - Международный день стоматолога. В студии радиостанции "Комсомольская правда" врач-стоматолог-хирург и ортопед стоматологической клиники Диай Клиник Денис Овчинников.
- Какие виды и способы протезирования сегодня существуют?
- В каком случае тот или иной показан/противопоказан?
- Коронки, мосты или импланты?
- Материалы для протезирования. Плюсы и минусы тех или иных?
- Стоимость.
- Срок службы.
- Виниры - плюсы и минусы.
Пусть у вас будет красивая улыбка. И очень много поводов для счастливых улыбок!
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08.02.2019 Тема дня - Иркутск
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