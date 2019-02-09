Все, что вам нужно знать о протезировании в стоматологии

9 февраля - Международный день стоматолога. В студии радиостанции "Комсомольская правда" врач-стоматолог-хирург и ортопед стоматологической клиники Диай Клиник Денис Овчинников.

- Какие виды и способы протезирования сегодня существуют?

- В каком случае тот или иной показан/противопоказан?

- Коронки, мосты или импланты?

- Материалы для протезирования. Плюсы и минусы тех или иных?

- Стоимость.

- Срок службы.

- Виниры - плюсы и минусы.

Пусть у вас будет красивая улыбка. И очень много поводов для счастливых улыбок!

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