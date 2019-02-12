Альпинист Владислав Лачкарев: «Антарктида – тот же Марс, только белый»

Килиманджаро, Денали, Гилуве, Костюшко, Демавент, Орисаба, Охос-дель-Саладо, Эльбрус, Аконкагуа и, конечно, Эверест. Вот уж кто точно выбирает трудный путь, опасный, как военная тропа, так это иркутянин Владислав Лачкарев. На сегодня альпинистов его уровня во всем мире можно пересчитать по пальцам одной руки. Ведь о его восхождениях - а пики меньше 5 - 7 тыс. метров 42-летнему сибиряку неинтересны - можно снимать не фильм, а приключенческий сериал. И о них Владислав поведал в эфире радио «Комсомольская правда» в Иркутске» (91,5 FM).

Готовился к восхождению 2 года

- Видел, многие пишут: мол, в Иркутске в последние 2 недели было холоднее, чем в Антарктиде, - улыбается Владислав Лачкарев. - Я недавно оттуда. Да, в Антарктиде сейчас -32, но ведь вы забываете про сильнейший ветер в 20 м/с, из-за которого ощущаются все -50.

Месяц назад сибирский экстремал побывал в Антарктиде. Совершив там 45-дневный марафон, он вошел в историю. Чем? Тем, что попал в легендарный клуб «Семь вершин + семь вулканов + два полюса». Ведь он стал вторым человеком в мире (!), которому удалось покорить высочайшие вершины и вулканы всех частей света, а также Северный и Южный полюсы. До него такой же подвиг сумел совершить только спортсмен Виталий Симонович из Подмосковья в 2014 году.

Альпинисты устанавливают палатки, которые выдерживают сильный ветер 40-градусный мороз. Фото: личный архив Владислава Лачкарева.

К экспедиции, признается Владислав, он готовился 2 года. Настраивал себя морально, теоретически и физически. Правда, цель, которую ставил перед собой, вначале была достаточно «скромна»: подняться на вершину Винсон. Но время и силы еще оставались, поэтому он решил еще дойти на лыжах до Южного полюса и покорить высочайший вулкан - Сидлей.

- В Антарктиде ты словно попадаешь на другую планету, будто на Марс, - рассказывает Владислав. - Только он белый. Представляете, полностью мертвое, безжизненное место. Ты идешь по льду толщиной в 3 км, воздух сухой, вокруг никаких ориентиров. Одна белизна! Признаюсь, здесь очень страшно попасть в сильный ветер. Ведь 1 метр скорости - это еще минус 1 градус. В общем, если там с вами случится ЧП, уже никто не поможет.

Поэтому в экспедиции все было продумано до мелочей. С природой играть нельзя.

- Однажды во время восхождения один парень бросил перчатки на снег, чтобы сделать селфи, и их унесло ветром, - рассказывает Владислав. – Из-за этого легкомысленного поступка нашему гиду, рискуя своей жизнью, пришлось бежать за ними к краю ущелья. Ведь он понимал, что без перчаток любитель красивых фото обморозит руки.

Фото: личный архив Владислава Лачкарева.

Во время похода похудел на 10 килограммов

Ну и без специальной подготовки никуда. Речь не только о ежедневных тренировках в спортзале, а также о навыках ориентирования на местности. Альпинист перед походом обязан изучить историю горы.

- Я, например, читаю про все несчастные случаи, которые произошли на вершине, которую я собрался брать, - говорит Владислав. - Для того чтобы не повторить ошибок. Когда уже готов к походу, кажется, знаю вершину так, словно сам там уже побывал.

Нужно продумать все, вплоть до мелочей, в том числе как устраиваться на ночлег в Антарктиде, продумать меню, ну и форму одежды, разумеется. Ведь даже в городе при -35 с трудом удается добежать от дома до остановки, не отморозив щек.

- Да я же сибиряк, так что мне привычно! – улыбается Владислав. - А если серьезно, то сейчас у любого восходителя ветрозащита и термобелье только из самых высокотехнологических материалов. А мой спальник выдерживает 40-градусный мороз. Как спали в Антарктиде? Разбили палаточный городок на равнине. Они самые обычные, из плотной ткани, защищающей от ветра. Питание должно быть очень калорийное, особенно важно употреблять углеводы. Также берем с собой спортивное питание и протеины, ведь за 10-часовой переход можно потерять до 8 тыс. калорий.

Вот на таком вездеходе передвикаться по Антарктиде намного легче. Фото: личный архив Владислава Лачкарева.

Если с восхождением на гору Винсон у команды Владислава никаких сложностей не возникло, то этап экспедиции на вулкан Сидлей не обошелся без приключений.

- При спуске у меня отказало левое колено, буквально волочил ногу за собой. Кроме того, сильно распухла левая рука, - говорит Владислав. – При таком физическом состоянии продолжать движение крайне сложно. Но все обошлось. Оказалось, это просто холодовая усталость.

Кстати, Владислав Лачкарев, впрочем, как и все настоящие альпинисты, за время интервью ни разу не сказал, что он покорил вершину.

- Альпинист на горе, как муравей, который пытается заползти на спящего слона, - говорит Владислав. - Дело в везении! Если не сдует ветер - значит, гора тебя пустила. Поэтому, мы считаем слово «покорить» самонадеянным бахвальством.

Вернувшись в Иркутск, Владислав Лачкарев зашел в редакцию радио "Комсомольская правда".Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

О своих дальнейших планах и новых восхождениях Владислав Лачкарев пока даже не задумывается. Признается, еще не восстановился после Антарктиды. К слову, во время похода сибиряк похудел на 10 кг. Поэтому первая его цель - вернуться в форму и отоспаться. А еще экстремал планирует издать сборник из дорожных заметок и фотографий своих путешествий.

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