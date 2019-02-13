2019-02-13T07:53:02+03:00
Звезды

Музыкальный альбом рэпера из Улан-Удэ попал в чарт Apple Music

На сегодняшний день он занимает 49 строчку
Валентина ГИЛЕВИЧ
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Музыкальный альбом рэпера из Улан-Удэ попал в чарт Apple Music. Фото: официальная страница героя в социальных сетях.Музыкальный альбом рэпера из Улан-Удэ попал в чарт Apple Music. Фото: официальная страница героя в социальных сетях.
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29-летний рэпер из Улан-Удэ покоряет самые популярные музыкальные платформы мира. Так, альбом Тимура Бубеева, выставленный 8 февраля в сеть попал в топ новинок Apple Music. На сегодняшний день, 13 февраля, альбом исполнителя под названием «Ulan-Ude Summer 16'» занимает 49 строчку чарта. И это еще не предел! Дальше – больше.

Тимур выпускает треки под псевдонимом Everthe8 и поет на английском языке.

Кстати, альбомом Тимур также поделился с фанатами на своей официальной страничке ВКонтакте. Запись набрала уже более 350 тысяч просмотров и почти три тысячи лайков.

Ценители творчества Бубеева в комментариях восторгаются песнями: «Вау, круто, огонь», «Нереально!», «Качает!». Некоторые даже называют его бурятским Эминемом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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