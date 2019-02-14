Изменение мировоззрения

Призывы «слезть с ресурсной иглы» звучат в России не один год. Но никуда не деться от того факта, что страна наша богата природными ресурсами. И было бы странно этим пренебрегать: ведь если подумать здраво, вопрос не в том, пользоваться ими или нет, а в том, как ими пользоваться таким образом, чтобы для российской экономики «ресурсное проклятие» превратилось в «ресурсное преимущество»

Ответ, кажется, очевиден: менять парадигму. Перейти от схемы «качаем нефть, пилим лес» к «перерабатываем и продаем не сырье, а продукт с высокой добавленной стоимостью, применяя современные технологии».

Правда, то, что гладко выглядит на бумаге, не всегда столь же гладко реализуется на практике. Однако в ряде регионов ресурсная «избушка» поворачивается… фасадом к новым технологиям. И в результате постепенно меняется не только производственный ландшафт, но и восприятие бизнесом, властью и общественностью этих новых технологий и привносимых ими перемен. Один из таких субъектов федерации – Иркутская область. О том, как меняется мировоззрение власти и бизнеса в одном из самых экономически стабильных сибирских регионов, рассказывает генеральный директор Агентства инвестиционного развития Иркутской области Яна Шевченко.

Ресурсные ассоциации

– Яна Алексеевна, ваша область известна, действительно, впечатляющими запасами природных ресурсов (по лесным запасам – первое место в России. – Прим. ред.), но при этом у нее нет имиджа ресурсного региона. Более того, нет устойчивых ассоциаций в этом контексте, как, например, говорим «Якутия» – подразумеваем «алмазы». Хотя, конечно, в той же Якутии много чего есть еще помимо алмазов. А вот за Иркутской областью таких ассоциаций как-то не закрепилось. Разве что Байкал ассоциируется с вами, но это уже немного другая история…

– Ассоциативный ряд у нас, действительно, несколько иной: регион известен тем, что здесь самая дешевая электроэнергия в стране. И так уж получилось, что этот рукотворный ресурс напрямую влияет на освоение ресурсов природных. Особенно для тех производств, где велика доля затрат на электричество в структуре себестоимости продукции. А вскоре появится альтернатива электричеству: ООО «Газпром добыча Иркутск» приступило к реализации инвестиционного проекта «Обустройство Ковыктинского газоконденсатного месторождения». В 2019 году компания начнет бурение первых семи эксплуатационных скважин и строительство первоочередных объектов. Максимальный уровень добычи газа к 2025 году составит 25 миллиардов кубометров в год. А даже при наших низких ценах на электроэнергию греться газом дешевле.

– Так в чем же здесь новое мировоззрение? Газ добывали много где и 10, и 100 лет назад.

– Речь идет не просто о добыче, газификации региона и/или экспорте. Мы говорим о создании нефтегазохимического кластера в Иркутской области. Ведь у нас успешно работает не только «Газпром добыча», но «Иркутская нефтяная компания» – крупнейшая частная региональная нефтяная компания страны. К 2020 году она завершит первые два этапа своего глобального газохимического проекта, включая строительство Усть-Кутского газоперерабатывающего завода производительностью 1,8 миллиона тонн широкой фракции легких углеводородов в год. А на третьем этапе будет создан завод по производству полимеров из этана. Совокупный объем инвестиций ИНК в газохимический проект – 337 миллиардов рублей. В январе правительство региона и ИНК подписали 4 СПИКа (специальные инвестиционные контракты).

Другой пример – проект строительства комбината по производству санитарно-гигиенических изделий. В него мы сейчас ищем инвестора. У инициаторов есть договоренности по поставкам сырья с группой «Илим». Ну, согласитесь, это даже нелепо – жить в Сибири, где сосредоточены основные лесные запасы всей страны, и при этом импортировать, извините, туалетную бумагу. А рынок СГИ – это, во-первых, далеко не только туалетная бумага, во-вторых, он показывает стабильный рост последние годы.

И если посмотреть на все сферы нашей «ресурсной» экономики, то вы найдете подобных примеров десятки и десятки. Так что – да, меняется парадигма. Не в последнюю очередь благодаря целенаправленной политике областных властей: губернатор Сергей Левченко с момента избрания в 2015 году обозначил приоритетом развитие именно перерабатывающих производств.

Эпоха «валим лес, везем в Китай кругляк» закончилась.

Губернатор Сергей Левченко на открытии завода по производству тест-полосок для глюкометров в Иркутске, ноябрь 2018 года

Драйверы инноваций

– Вы упомянули крупные компании. У них есть не только долгосрочные планы, но и возможности для их претворения в жизнь, в том числе финансовые. Но множество экспертов неоднократно указывали, что нельзя делать ставку только на гигантов: малый и средний бизнес зачастую становится драйвером инноваций. Которые потом берут на вооружение крупные игроки консервативных отраслей. Как обстоят дела, выражаясь казенным языком, с «поддержкой СМСП»?

– Рассказывать проще всего на примерах. В конце прошлого года мы открыли завод по производству тест-полосок для глюкометров на основе инновационной технологии с применением фермента последнего поколения глюкозодегидрогеназа (GDH-FAD) и карбоновым напылением электродов. Это дает более высокую точность результата и снижает себестоимость, а значит, и цену продукта для конечного потребителя – на 20–40% в сравнении с существующими иностранными аналогами. Проект получил статус РИП (региональный инвестиционный проект). А это льготный налоговый режим (0% налога на прибыль в бюджеты всех уровней) в течение 5 лет. Первая очередь завода будет выпускать 3 миллиона тест-полосок в год.

Другой пример – производство винтовых сепараторов для золотодобывающей отрасли. Они «ловят» частицы золота размером до одной сотой миллиметра. Компания стала резидентом ТОСЭР «Усолье-Сибирское» и с момента запуска производства станет получателем разнообразных льгот, также включая налоговые, согласно федеральному законодательству.

Так что, отвечая на ваш вопрос: хорошо обстоят дела с поддержкой СМСП. И все больше небольших и средних предприятий, действительно, становятся проводниками инноваций. Умеют и практикуют, как говорится.

И мы помогаем этому процессу в меру сил: Агентство инвестиционного развития стало соорганизатором интенсива «мини-остров» – нашего регионального эха «Острова 10–21», который проводило АСИ во Владивостоке. Главными спикерами мероприятия стали Олег Бахтияров, Сергей Переслегин, Юрий Громыко и Павел Лукша. Большую часть проектов, которые вышли с иркутского «мини-острова», они будут поддерживать.

«Цифра» в повестке

– Полтора года назад на заседании Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам президент Владимир Путин заявил, что формирование цифровой экономики – это вопрос национальной безопасности страны. С тех пор «цифра» прочно заняла место в новостной и политической повестке. Есть ли она в повестке Иркутской области?

– Как раз осенью 2017 года, через несколько месяцев после этого заседания, наше Агентство проводило масштабный форсайт-кэмп на Байкале на 450 участников. В его рамках было целое цифровое направление. Некоторые проекты остались на стадии «о, какая интересная идея». Другие, как «Цифровой Байкал», активно двигаются вперед. Это я к тому, что мы в тренде – но не просто потому, что услышали президентский тезис, а потому что понимаем важность и перспективу цифровизации. В Иркутской области есть уникальные проекты – замечу, успешно реализующиеся: например, производство интеллектуальных стендов-тренажеров для обучения управлению энергетическими системами. Это изобретение компании «Полюс-НТ»; продукт уже экспортируется в Европу. Другой проект цифровизации – «Умный щит» компании «АйТи Сумма»: программно-техническое решение для управления промышленными и социальными объектами на разных уровнях, от климатики до систем безопасности. Уже внедрен в одной из российских ритейл-сетей. Третий пример – использование 3D-принтера в медицине, в частности, создание поддерживающего внешнего корсета для маломобильных граждан. Проект был представлен на питч-сессии бизнес-акселератора компании «ТВЭЛ».

– То есть в итоге Иркутская область по всем фронтам молодец?

– По всем фронтам молодцы те, кто здесь живет, генерирует идеи, реализует их и делает наш регион чуточку лучше. Готовы ли мы делиться идеями и опытом? Да. Не готовы людьми делиться: это наше главное богатство, а не лес или нефть. Так что приезжайте в Иркутскую область – возможно, вы не захотите отсюда уезжать. Ведь в начале разговора вы не зря сказали, что мировоззрение меняется…

Сергей Левченко, губернатор Иркутской области

Сергей Левченко, губернатор Иркутской области

«В регионе создана комплексная система мер государственной поддержки как крупных промышленных предприятий, так и субъектов малого и среднего бизнеса и индивидуальных предпринимателей. И мы продолжим поддерживать идеи бизнеса, которые направлены на развитие области».

Ольга Носенко, зам. председателя Законодательного Собрания Иркутской области

Ольга Носенко, зам. председателя Законодательного Собрания Иркутской области

«Мы долго сидели на сырьевой игле и только с недавних пор стали уделять внимание нефтегазохимии и нефтепереработке. Большие надежды подает также фармацевтическая отрасль и фармацевтический кластер, который создается в Усолье-Сибирском».

Антон Логашов, зам. председателя Правительства, инвестиционный уполномоченный Иркутской области

Антон Логашов, зам. председателя Правительства, инвестиционный уполномоченный Иркутской области

«Эффективно работающая система институтов развития — залог быстрого и долгосрочного эффекта, рассчитанного не только на внутреннего потребителя, но и на внешних инвесторов. У нас есть пример Агентства инвестиционного развития, которое сейчас наделено функцией «одного окна» по работе с инвестпроектами и успешно с этой функцией справляется. Мы с коллегами обсуждаем возможности дополнительной оптимизации системы, и могу сказать точно: в 2019 году реализовать свой проект в Иркутской области станет проще».