Больного лейкозом спас старший брат: в Иркутске провели первую операцию по пересадке костного мозга

Трансплантацию костного мозга от донора впервые провели в Иркутске. Оперировали врачи Иркутского областного онкологического диспансера и их коллега из Санкт-Петербургской клиники имени Р. М. Горбачевой. До этого момента в региональном диспансере пересаживали лишь собственные клетки пациента. Донором для больного иркутянина стал старший брат. Оказалось, что их стволовые клетки полностью совместимы. Практически, чудо! По словам медиков, даже среди близких родственников шанс совпадения всего лишь 25%!

После операции Александр рассказал, что просто хочет жить и воспитывать дочь. Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Иркутской области.

- Почувствовал, что стал быстро уставать на работе, - вспоминает 53-летний Александр о первых симптомах болезни. – Обратился в областную больницу, так и выявили недуг.

Страшный диагноз лейкемия мужчине поставили в 2008 году. Тогда врачам удалось остановить распространение онкологии. Казалось, что все самое худшее уже позади. Ремиссия продлилась 7 лет, пока в 2015 году все не повторилось. Иркутянина опять положили в больницу.

-В апреле 2016 года ему пересадили собственные стволовые клетки, - сообщили в министерстве здравоохранения Иркутской области. – Но спустя полтора года случился очередной рецидив. Трансплантация от донора была единственным путем к спасению.

Леонид без колебаний стал донором для брата, он готов и помочь и другим нуждающимся. Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Иркутской области.

- Позвонил брат, объяснил ситуацию и предложил сдать анализы на совместимость, - рассказал 62-летний Леонид о том, как он стал донором костного мозга. – Если мой материал подойдет и другим, то и им готов помочь. Столько молодых болеет, аж сердце замирает.

По словам донора, все прошло безболезненно. Процедуру пересадки он перенес нормально.

Спустя месяц после операции иркутянин и его брат чувствуют себя хорошо. Уже на этой неделе мужчину отпустят домой, где его дожидается трехлетняя дочка. После этого каждые три дня ему нужно будет посещать врачей. А через 100 дней после пересадки его ждет финальное обследование. Если результаты будут хорошими, то пересаживать костный мозг по новой методике начнут и детям. Говоря о планах на будущее, Александр коротко ответил, что просто хочет жить и воспитывать дочь.

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