2019-02-20T13:44:04+03:00
Общество

Суд приостановил строительство нового ледового дворца для хоккея с мячом в Иркутске

Причина – отсутствие разрешительных документов на строительство
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Проект нового ледового дворца. Фото: Татьяна ГЛЮК.Проект нового ледового дворца. Фото: Татьяна ГЛЮК.
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Не самая лучшая новость для поклонников хоккея с мячом. Свердловский районный суд Иркутска запретил строительство нового центра по хоккею с мячом и конькобежным видам спорта, который начали возводить в нашем городе осенью прошлого года.

Все дело в том, что прокуратура подала иск к управлению капитального строительства области из-за отсутствия разрешительной документации на строительство и проектной документации, прошедшей государственную экологическую экспертизу. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловского районного суда Иркутска.

Напомним, строить арену на 6 тысяч зрителей начали в октябре 2018-го на пустыре рядом с уже построенным Ледовым дворцом. По плану она должна быть полностью готова к концу марта 2020 года, когда в Иркутске во второй раз в истории пройдет чемпионат мира по хоккею с мячом среди мужских команд. А в декабре 2018-го еще не готовая арена, в которой также по проекту предусмотрены конькобежные дорожки, даже получила официальное название. По итогам конкурса, который проводили среди горожан, новый ледовый дворец назвали «Байкал». Добавим, что до сих пор продолжается конкурс на лучшую эмблему мирового форума.

Кстати, чтобы успеть к положенному сроку, строителям разрешили вести работы на объекте круглые сутки. Успеют ли теперь возвести арену, пока непонятно. Как и то, окажется ли под угрозой проведение чемпионата мира по бенди в Иркутске.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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