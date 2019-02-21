2019-02-21T11:22:48+03:00
Спасатель

«Помогите, мы заблудились!»: в Нижнеудинске спасли двух подростков потерявшихся в тайге

Вернуться домой детям помогла диспетчер МЧС: она всю ночь вела школьников по телефону через лес
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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«Помогите, мы заблудились!»: в Нижнеудинске спасли двух подростков потерявшихся в тайге.«Помогите, мы заблудились!»: в Нижнеудинске спасли двух подростков потерявшихся в тайге.Фото: ГУ МЧС по Иркутской области
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Уковский водопад известная достопримечательность Нижнеудинского района. Живописное заповедное место, где ручей Большой Ук впадает в реку Уда. Несмотря на то, что добраться до него непросто, туристов там много, особенно летом.

Именно туда и привела тяга к приключениям двух подростков из Нижнеудинска. 15-летний Влад и его 14-летний приятель Толя решили отправиться на водопад, посчитав, что смогут легко добраться до него без помощи взрослых. И вот 20 февраля около 17.00, ребята отправились на местную автобусную станцию. Взяв билеты до станции Куряты, мальчишки поехали к своей цели. От села, где они вышли и до водопада, нужно было пройти еще 9 километров.

Несмотря на сумерки, Влад и Толя пошагали в лес. Но к несчастью, в темноте потеряли тропу. Через несколько часов безуспешных попыток выбраться из чащи, изнуренные мальчишки устроили привал. Благо, что с собой у них было чем перекусить. Чтобы не замерзнуть, решили развести костер. Отогревшись, подростки попытались позвонить мамам и папам, но, увы, сеть в тех местах не ловит. Тогда ребята и вспомнили про заветный номер «112», который доступен даже там где связи нет.

- Помогите! Мы заблудились, - наперебой закричали школьники. - Рядом нет взрослых.

Диспетчер МЧС из Нижнеудинска Татьяна, которая была на другом конце провода, приободрила мальчишек и пообещала помочь. Чтобы растянуть батарею сотового, договорились созваниваться каждые 15 минут. А тем временем, к заплутавшим подросткам уже направлялись полицейские и спасатели.

- Восстановили примерный маршрут ребят, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Росси по Иркутской области. – Было решено выводить их к реке.

Собрав про запас немного валежника, друзья вновь отправились в путь, но уже под инструкции диспетчера.

- Я понимала, что нужно было действовать быстро и уверенно, чтобы у детей не было страха, - вспоминает те волнительные минуты Татьяна.

Юношам рассказали, как ориентироваться по свету луны, а те в ответ говорили спасателям о каждой мелочи, которую видят вокруг. Через несколько часов, отогревшись на привале, они снова пошагали в сопровождении своего незримого друга. Под голос Татьяны ребята смогли выйти к реке, где и встретили полицейских, которые отпоили их горячим чаем. К счастью, помощь врачей детям не школьникам не потребовалась. Ночное приключение закончилось благополучно, отважных путешественников вернули родителям.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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