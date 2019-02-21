2019-02-21T12:09:00+03:00
Общество

Это была вынужденная мера: байкальский шаман рассказал, почему сжег верблюдов

Обряду ужаснулись зоозащитники и другие шаманы [фото, шокирующее видео]
Олег ФЕДОРОВ
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Это была вынужденная мера: байкальский шаман рассказал, почему сжег верблюдов. Фото: скриншот видео канала "Восточная Азия".Это была вынужденная мера: байкальский шаман рассказал, почему сжег верблюдов. Фото: скриншот видео канала "Восточная Азия".
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Недавно на просторах интернета появилось видео, которое вызвало волну негодования в среде защитников животных. На кадрах - обряд «Жэнтэнгэрияба». В жертву огню придали туши пяти верблюдов. Обряд проходил недалеко от Ангарска на шаманской базе сразу после начала Белого месяца. Участники церемонии под звуки бубнов провели животных через толпу людей, за обрядом наблюдало более 500 человек. Затем в кадре появляются уже верблюжьи туши, лежащие на дровах. На них прихожане складывают угощения, сладости, фрукты, обливают чачей и под звуки тех же бубнов придают все это огню.

Сожгли 5 верблюдов: в Бурятии осудили ритуал байкальских шаманов.Видео канала «Восточная Азия». Шаманы Сибири «Вечно Синее Небо»Предоставлено "КП"

- Этот обряд называется Уусэ, когда зимой в самое голодное время люди забивают скот. Но все проходит с уважением к животному, нельзя, например, чтобы его кровь попала на землю, - говорит Артур Цыбиков. – А современные буряты не знают старых традиций и называют это варварством.

Многие зоозащитники возмутились такому обряду. И Артуру начали приходить гневные сообщения и звонить люди, желающие «разобраться». Будь на месте верблюдов бараны или телята, никто бы не возмущался, да и обряд проходит каждый год. Но верблюды дело другое: многие считают, что это дикость и пережитки прошлого. А у шаманов свое мировоззрение, они верят, что это лучшее подношение богам.

- С нами связался человек из Бурятии, который разводит верблюдов и сказал, что сейчас начнется весенний гон. Верблюды станут агрессивными и многих придется забить. Предложил купить для ритуала,- говорит заместитель верховного шамана России.- Я тогда подумал, что это знак и выкупил животных.

Верблюдов тащат на ритуал. Фото: скриншот видео канала "Восточная Азия".

Верблюдов тащат на ритуал. Фото: скриншот видео канала "Восточная Азия".

Деньги, кстати, пошли на подъем сельского хозяйства и животноводства в Бурятии. А над животными не издевались и не мучили, а убили, соблюдая все правила церемониала. Среди других шаманских организаций есть люди, которые тоже осуждают такие обряды. Например, в Улан-Удэ осудили ритуал.

А, по словам организаторов, этот ритуал был сделан, чтобы помочь народу в непростое время. Всегда чтобы задобрить духов - им нужно подносить только самые ценные дары. У бурятов есть 5 священных животных и каждого свое предназначение: баран – для еды, козел – для выражения творчества, конь – для передвижения, бык – для богатства. Венцом всех зверей является верблюд, который сочетает в себе все качества. Еще в 17-18 веках в Бурятии активно разводили верблюдов. Сюда их завезли ара монголы (северные монголы). И традиция приносить животных в жертву пришла оттуда же. Артур Цыбиков сам из племени хангударов, где эти традиции живы до сих пор, но не все люди их правильно трактуют.

- Это из-за того, что есть разные школы шаманства, разные учителя и разные предметы поклонения,- говорит Артур Владимирович. - Мы, например, поклоняемся 3 небесным сферам сразу, а кто-то по отдельности.

Сегодня в Бурятии около 10 шаманских организаций, 4 в Иркутской области. Часто шаманы встречаются на совместных праздниках. И элементы церемоний и обрядов тувинских шаманов будут отличаться от калмыкских или бурятских. Но от этого они не хуже и не лучше, они просто другие, у каждого свои.

ИСТОЧНИК KP.RU

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