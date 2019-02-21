2019-02-21T14:27:36+03:00
Общество

Дальневосточный гектар в Бурятии можно будет получить после 1 июля

Чиновники составляют карту участков, которые можно будет раздать всем желающим
Ольга БУЕВА
Поделиться:
Дальневосточный гектар в Бурятии можно будет получить после 1 июля. Фото: пресс-служба правительства БурятииДальневосточный гектар в Бурятии можно будет получить после 1 июля. Фото: пресс-служба правительства Бурятии
Изменить размер текста:

Итак, Бурятия, как и Забайкальский край, теперь относятся к Дальневосточному федеральному округу. Напомним, приказ об этом Владимир Путин подписал в День народного единства в прошлом году. Тогда президент соседней республики Алексей Цыденов сказал, что программа "дальневосточный гектар" будет распространяться и в Бурятии.

- Это даст возможность привлекать людей, которые поспособствуют развитию территории, и мы будем содействовать этому, - отметил Цыденов.

Сейчас по закону не только жители восточного рубежа страны, но и любой россиянин может подать заявку на участок земли в каком-либо муниципальном образовании дальневосточного округа, затем все это документально оформить (заметим, бесплатно) и… вперед! Хочешь - выращивай овощи, или строй ферму, или разводи клубнику.

Конечно, возникают вопросы: когда можно будет взять землю в соседней Бурятии? И, главное, где именно - возможно, участки начнут раздавать в Тункинской долине, например? Или на берегу Байкала? Многие об этом только мечтают.

- Закон о дальневосточном гектаре на нашей территории вступит в силу с первого июля, - рассказал «КП» начальник отдела землеустройства и землепользования министерства промышленных и земельных отношений Бурятии Дмитрий Булнаев. - Сейчас мы готовим специальную карту. На ней и отметим участки, которые будем распределять между всеми желающими. А также те территории, которые не войдут в программу.

По словам Дмитрия Булнаева, чем более четко обозначат границы, тем в будущем меньше почвы для недоразумений. Например, выбрал кто-то приглянувшийся участок, подал заявку, а ему отказывают - мол, здесь вести свое хозяйство не положено. На карте же любой из нас увидит землю, предназначенную для "дальневосточного гектара".

- Конечно, мы исключим центральную экологическую зону, национальные парки, к которым относится и Тункинская долина, - продолжает Дмитрий Булнаев. - Также мы не будем выдавать участки в местах поклонения и на территориях, где проходят дороги или планируется построить магистрали. Всего таких ограничений 25. После 1 июля все желающие могут подавать заявки на получение гектара.

НА ЗАМЕТКУ

На что берут дальневосточный гектар?

под индивидуальное жилищное строительство - 42%

занятие сельскохозяйственной деятельностью - 26%;

хотят обустроить дачный участок и личное подсобное хозяйство - 12%;

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
"Нас разорить хотят!" В Самарской области квитанции за вывоз мусора выписали на маленьких детей, покойников и "мертвые души"
Регоператор пообещал все пересчитать. И разослать все оставшиеся счета - а их не получили больше половины жителей региона - до конца февраля
Новости 24
Пожилая пара шиншилл вновь принесла потомство в Иркутской зоогалерее
ДТП в Иркутске: таксист сбил 13-летнюю девочку на Синюшиной горе
Пьяный подростки избили и ограбили мужчину в Братске
СК: бывшего полицейского из Тайшета будут судить за хранение наркотиков и подлог
Больной пневмонией помогли «искусственные легкие»: в Улан-Удэ спасли 34-летнюю учительницу
«Ростелеком» в Иркутской области снизил число хищений на сетях связи
Задержан иркутянин, похитивший деньги и документы у пенсионерки
ДТП на трассе «Иркутск-Чита»: пятеро погибших, двое из них – дети
Ночью 21 февраля горело здание на территории «Усольехимпрома» в Иркутской области
Кубок мира по санному спорту: на шестом этапе спортсмены из Братска завоевали три медали
Выставка котят редких пород пройдет в Иркутске 24 февраля
Прогноз погоды в Иркутске: 21 февраля днем +3 градуса
50 ледовых переправ открыли в Иркутской области
В Думе Братска предложили создать рабочую группу по вопросам «мусорной реформы»
В ТРК «Комсомолл» в Иркутске сработала ложная пожарная тревога
Братск стал площадкой IX зимней Спартакиады учащихся России
В Киренске памятник культуры и истории превратился в кафе
Братск вновь занял первое место в рейтинге социального партнерства
63-метровую колонну деметанизации установили на газовом объекте ИНК
Сергей Серебренников: Братск станет чище и красивее
Двое безработных, угрожая топором, ограбили семью пенсионеров в Бурятии
Иркутянку, напавшую на дочь с ножом, отправили на принудительное лечение
«Джаз на Байкале-2019»: Игорь Бутман, Скотт Хендерсон, Сергей Манукян и другие выступят в Иркутске
Около 300 жилых домов в Улан-Удэ остались без отопления и горячей воды
Узнала себя в соцсетях: ангарчанка, подбросившая в роддом младенца, пришла в полицию
Задержан карманник, укравший телефон во время драки в иркутском кафе