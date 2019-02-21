Дальневосточный гектар в Бурятии можно будет получить после 1 июля

Итак, Бурятия, как и Забайкальский край, теперь относятся к Дальневосточному федеральному округу. Напомним, приказ об этом Владимир Путин подписал в День народного единства в прошлом году. Тогда президент соседней республики Алексей Цыденов сказал, что программа "дальневосточный гектар" будет распространяться и в Бурятии.

- Это даст возможность привлекать людей, которые поспособствуют развитию территории, и мы будем содействовать этому, - отметил Цыденов.

Сейчас по закону не только жители восточного рубежа страны, но и любой россиянин может подать заявку на участок земли в каком-либо муниципальном образовании дальневосточного округа, затем все это документально оформить (заметим, бесплатно) и… вперед! Хочешь - выращивай овощи, или строй ферму, или разводи клубнику.

Конечно, возникают вопросы: когда можно будет взять землю в соседней Бурятии? И, главное, где именно - возможно, участки начнут раздавать в Тункинской долине, например? Или на берегу Байкала? Многие об этом только мечтают.

- Закон о дальневосточном гектаре на нашей территории вступит в силу с первого июля, - рассказал «КП» начальник отдела землеустройства и землепользования министерства промышленных и земельных отношений Бурятии Дмитрий Булнаев. - Сейчас мы готовим специальную карту. На ней и отметим участки, которые будем распределять между всеми желающими. А также те территории, которые не войдут в программу.

По словам Дмитрия Булнаева, чем более четко обозначат границы, тем в будущем меньше почвы для недоразумений. Например, выбрал кто-то приглянувшийся участок, подал заявку, а ему отказывают - мол, здесь вести свое хозяйство не положено. На карте же любой из нас увидит землю, предназначенную для "дальневосточного гектара".

- Конечно, мы исключим центральную экологическую зону, национальные парки, к которым относится и Тункинская долина, - продолжает Дмитрий Булнаев. - Также мы не будем выдавать участки в местах поклонения и на территориях, где проходят дороги или планируется построить магистрали. Всего таких ограничений 25. После 1 июля все желающие могут подавать заявки на получение гектара.

НА ЗАМЕТКУ

На что берут дальневосточный гектар?

под индивидуальное жилищное строительство - 42%

занятие сельскохозяйственной деятельностью - 26%;

хотят обустроить дачный участок и личное подсобное хозяйство - 12%;