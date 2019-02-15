В «Иркутскэнергосбыте» напомнили схему, по которой платят за тепло жители Иркутска, Ангарска и Усолья

Многие жители Приангарья заметили, что в первой в этом году платежке за коммунальные услуги цифры заметно выше. Особенно это почувствовали жители Иркутска, Ангарска и Усолья. Напомним, эти города перешли на систему оплаты за отопление по факту каждый месяц. Иными словами, чем холоднее на улице, тем больше цифры в платежных документах. Летом же можно расслабиться: в июне, июле и августе, когда батареи отключены, платить за тепло не нужно, в квитанции в графе «Отопление» стоит ноль.

Вот в январе многие жители трех крупных городов области и заметили, что платежи выросли.

- Конец декабря и начало январь были морозными, - говорит заместитель директора по сбыту ООО «Иркутскэнергосбыт» Андрей Харитонов. - Поэтому сейчас потребители получили платежные документы с внушительными для многих суммами. По законодательству, потребление января считается по показаниям общедомовых приборов учета с 25 декабря по 25 января. И если вы вспомните, последняя декада декабря была самая холодная. И вот этот кусочек в несколько дней попал в январь. В марте также придется заплатить больше: вы же видите, что первая половина февраля очень холодная. «Раскидать» суммы на все 12 месяцев мы не можем - сделать это не позволяет нам закон, так как, напомню, Иркутск, Ангарск и Усолье перешли на новый способ оплаты.

Но и жители тех районов Приангарья, где вносят деньги за тепло на протяжении всего года, то есть по нормативу, в платежках за февраль увидят корректировки за прошлые 12 месяцев. Сумма может быть как больше, так и меньше - в зависимости от состояния дома и региона, в котором они живут. Напомним, что перерасчет делают на основании показателей общедомовых приборов учета тепла, ими оборудовано большинство многоквартирных домов. Процедуру проводят в 1-м квартале.

Никто не отдает лишних денег, все расчеты основаны на показаниях общедомовых приборов учета. Как вы помните, мы второй год предупреждаем: будьте готовы не только к пиковым морозам, но и к пиковым платежам в этот период. С наступлением тепла падают и начисления.

К слову, квартплата в январе повысилась не только из-за морозов, но из-за увеличения НДС на 20%. Из-за этого фактора коммунальные платежи выросли на 1,7%. Важный момент: эти деньги поступают не в бюджет энергосбытовых и управляющих компаний, а государству.

Но есть и хорошая новость: зима скоро закончится, значит, и платить за тепло иркутяне станут меньше.

И еще один фактор, в котором необходимо разбираться каждому потребителю. Двух одинаковых домов не бывает! Пример: встречаются две соседки. Обе живут в похожих, на первый взгляд, панельных домах, допустим, на втором этаже. Площадь их квартир тоже идентична - 30 квадратных метров. Но одна платит за отопление больше, а вторая меньше. Возникает резонный вопрос: почему?

- Все дома разные, - говорит Андрей Харитонов. - Даже если в них проживает примерно одинаковое количество жильцов и техпаспорта похожи. Но теплопотребление будет отличаться, потому что на это влияет много факторов. Например, в одном доме собственники приняли решение утеплить рамы на лестничных площадках, окна в квартирах заменили пластиковыми и поставили новенькие батареи, а в другом - покрасить лестничные пролеты, заменить почтовые ящики; в их подъездах гуляет ветер из-за хлипких входных дверей... Кто заплатит за тепло больше? Ответ очевиден! Таким образом, нюансов много.

- Важно - утепление фасадов, - пояснил директор СРО «Содружество ЖКХ» Михаил Дамешек. - Конечно, это дорогое мероприятие, но есть и более дешевые. Это установка тамбурных дверей, пластиковых окон в подъездах, что сейчас делается массово. А также утепление и изоляция трубопроводов, чтобы тепло не не отапливало атмосферу. Установка теплосчетчиков - это обязательное мероприятие, оно не энергосберегающее, но показывает результат всех мероприятий.

Однако любые работы по утеплению дома управляющие компании могут провести только с согласия его жителей. Но как бы ни сберегали тепло, изменений цены избежать не удастся, даже в тех городах, где жители платят фиксированную сумму круглый год.

Энергетики и призывают перед началом нового отопительного сезона все тщательно проверять и при необходимости делать ремонт, чтобы дом встречал холода во всеоружии. Только тогда происходит экономия тепловой энергии и, как следствие, жильцы экономят на коммуналке.

Жители всех территорий, которые продолжают оплачивать тепловую энергию по 1/12, получат перерасчет в начале марта. Корректировка основана на показаниях общедомового прибора учета за 2018 год.