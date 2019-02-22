Пять верблюдов сожгли в Ангарске: мистический обряд проверит прокуратура

Ритуал или жестокое обращение с животными? В соцсетях не утихает скандал после того, как шаманы из Ангарска разместили в интернете видеоролик. На нем запечатлен обряд жертвоприношения. Сразу скажем, зрелище не для слабонервных!На кадрах - пять верблюдов чуть ли не силком тащат под звуки шаманских бубнов к костру, обливают спиртом, а затем безжалостно сжигают. Роликом заинтересовались прокуратура.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/693081" frameborder="0"></iframe> Сожгли 5 верблюдов: в Бурятии осудили ритуал байкальских шаманов.Видео канала «Восточная Азия». Шаманы Сибири «Вечно Синее Небо»Предоставлено "КП"

- Мы проверим видеоматериал и опросим представителей шаманской организации,- сообщили «Комсомолке» в прокуратуреАнгарска.– Итоги огласим уже сегодня-завтра.

Так что же за странный обряд провели в Ангарске? И почему в качестве жертвоприношения выбраны именно верблюды. Ведь, как правило, в бурятских родовых тайлаганах жертвуют домашний скот, например, баранов, реже – коней. Ответ дает заместитель Верховного шамана России Артур Цыбиков. Он же – организатор действа. По его словам, ритуал «Жэнтэнгэрияба» направлен якобы на укрепление России и ее народов.

- У бурят верблюд считается наивысшим в подношении богам, - объяснил Артур Цыбиков. - А цифра пять в наших гаданиях, как и в школе, считается отличным результатом. Поэтому в жертвупринеслипять особей.

Верблюдов ведут на ритуал.

Однако в Бурятии обряд осудили, назвав его варварским. Ссылаются шаманы на то, что верблюд – животное священное.

- Сейчас не средние века, - считает руководитель пресс-службы шаманской организации «Тэнгэри» Оксана Ким. - Да и верблюдов вообще не приносят в жертву. По приданию на нем передвигается белое божество всех целителей. И даже, когда в жертву идет баран, то шаманы просят, чтобы в следующей жизни он стал человеком с хорошей судьбой.

- Да проводятся такие обряды, но крайне редко, - настаивает на своем Артур Цыбиков. - Последний был 300 лет назад. Решиться на них может только очень мощный шаман. Где я взял верблюдов? Мне их предложили друзья из Улан-Удэ. Все дело в том, что сейчас идет весенний гон, и не управляемые самцы могут убить самок и покалечить друг друга. В общем, хотели сдавать их на мясо. Я решил выкупить их. Деньги собирали с тех, кто пришел на обряд, всего за верблюдов отдал 150 тысяч рублей, по 30 тысяч за каждого. Это были молодые самцы от 3 до 5 лет. Их привезли из Улан-Удэ и в тот же день провели ритуал.

А теперь о том, как все происходит. Сначала верблюд освящается, окуривается и его поют молоком. Затем связывают лапы и переворачивают на спину. В таком неестественном положении животное теряет ориентацию и не чувствует боль. Затем, так называемым «бурятским способом», не используя ножей и кольев, верблюда умертвляют. А после разделывают и отваривают мясо. Когда оно готово, его вместе со шкурой выкладывают на деревянный помост, сверху раскладывают белую пищу, обливают спиртным и поджигают. Обычно мясо левой части животного раздается бедным и нуждающимся, но в этот раз из соображений безопасности и санитарии решили полностью все сжечь.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Вячеслав Славин, руководитель питомника «К-9»: «Пусть это останется на совести шаманов»

- О таком обряде раньше не слышал. Я еще могу понять, когда животных убивают ради пропитания, но когда просто так… Пусть это останется на совести этих людей. Хотя у нас убивают, травят, топят сотни бездомных животных. Только по этому поводу никто шумиху не создает.

ЗВОНОК ЮРИСТУ

«Это не жестокое обращение с животными»

- Сам факт сожжения не является основанием для возбуждения уголовного или административного дела, - считает правозащитникВячеслав Иванец. - Животное не является субъектом права и не обладает сознанием. Но не так давно Верховный суд России признал, что у животных есть чувства и они могут ощущать боль. Их нельзя мучить и убивать варварским способом, за это предусмотрена уголовная ответственность. Нет оснований признавать факт жестокого обращения, если животных убили цивилизованным способом, а потом сожгли их туши.