Брат студента из Братска, расстрелянного на трассе вооруженной бандой GTA: «Он не успел сделать предложение своей девушке»

Банда вооруженных отморозков перекрывает дорогу случайно проезжающему автомобилю, вытаскивает из салона ни в чем не повинных людей и безжалостно убивает. Сюжет из боевика в стиле лихих 1990-х воплотился в реальность. 20-летний студент из Братска Алексей Баландин и его 21-летняя невеста Екатерина (имена и фамилии изменены), возвращаясь на машине из Красноярска попали под обстрел… Парень погиб, а его девушка чудом осталась жива.

А ведь ничего не предвещало беды. Лешу очень ждали в родном поселке Прибрежный, что в 100 км от города Братска. Дело в том, что в красноярском университете, где учился Алексей, всем предоставили небольшие каникулы в связи с Универсиадой. Поэтому парень решил отметить День защитника Отечества дома. Взял любимую, троих друзей-земляков, которые попросили его подбросить и отправился по трассе Вилюй в Прибрежный на своей машине. В нескольких километрах от дома «Ладе Приоре» Алексея перегородили путь старые «Жигули», возле которых стояли четверо парней с охотничьим ружьем.

Алексей планировал провести выходные в родном поселке с любимой. Фото: соцсети.

- Они сразу приказали брату выйти из машины, и добавили, что в случае отказа будут стрелять, - рассказывает «Комсомолке» брат Алексея Дмитрий. – На это он ответил: «Стреляйте, только моих друзей не трогайте», повернулся и тут же получил пулю между лопаток. Самое страшное, что брат их узнал. Это были наши общие знакомые со школы.

Все эти шокирующие подробности Дмитрий позже узнал от невесты брата Екатерины. Ее и друзей Алексея отморозки заставили лечь у обочины. Пока один из преступников забирал у девушки телефон и кошелек, его подельник достал нож, подошел к девушке и со словами: «Я так просто отсюда не уеду», хладнокровно ударил ее в грудь. Затем вся банда села в «Ладу» Алексея и, бросив свое авто, поехала в сторону Тулуна. Только после этого перепуганным друзьям удалось остановить проезжающие машины и вызвать Екатерине скорую помощь. Оказалось, девушке задели легкое, но вовремя сделанная операция спасла ей жизнь.

Девушка чудом осталась жива. Фото: соцсети.

Преступная группировка, тем временем, судя по всему, решила действовать в стиле компьютерной игры GTA. Скрываясь на «Приоре» погибшего парня, четверка попыталась остановить едущий на встречу Toyota Land Cruiser, выстрелив по внедорожнику из ружья. Однако водитель, решив не связываться с разбойниками с большой дороги, успел вовремя нажать на газ и уехать. Он то и сообщил о преступниках в полицию. В районе тут же был объявлен план-перехват. На поимку банды по тревоге подняли около 50 сотрудников СОБРа и полицейских. Почуяв хвост, четверка пересела с угнанной машины в такси, в котором их вскоре и задержали.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/693876" frameborder="0"></iframe> Задержание банды, которая расстреляла 20-летнего парня на трассе под Братском.

- Ими оказались жители Братска и Братского района в возрасте от 23 до 29 лет, - сообщают в пресс-службах СУ СК России и ГУ МВД России по Иркутской области. – Трое из них ранее «накопили» 18 судимостей. Все обвиняемые арестованы и дают признательные показания. Возбуждены уголовные дела сразу по четырем статьям: «Разбой», «Убийство», «Покушение на убийство» и «Угон».

Дмитрий до сих пор не понимает, за что убили его брата, который за всю свою жизнь никому не причинил зла. Парень учился на инженера, занимался волейболом и любил охоту с рыбалкой.

- Брат был настоящим мужчиной, - говорит Дмитрий. – Думаю, на его месте не каждый мог бы так встать на защиту своих близких. Может, конечно, он таким образом и спровоцировал этих отморозков. Кстати, с Катей они дружили почти два года. Он уже познакомил ее с родителями. Знаю, что собирался жениться, об этом он мне говорил. Но предложение руки и сердца сделать так и не успел…

Сама Екатерина уже идет на поправку. Сразу после операции, девушка выложила на своей страничке в соцсети душераздирающий пост, посвященный погибшему парню.

- Ты мой герой, - пишет она. - Ради наших жизней ты пожертвовал собой, любимый. Мое сердце раздроблено. Не забуду тебя никогда, ты мое все, жизнь моя.