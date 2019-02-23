2019-02-23T17:26:49+03:00
Общество

Сотрудницу полиции Улан-Удэ, которая пригласила на 23 февраля стриптизершу, уволили

Презент организовала старший дознаватель отдела дознания
Ольга БУЕВА
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Сотрудницу полиции Улан-Удэ, которая пригласила на 23 февраля стриптизершу, уволилиСотрудницу полиции Улан-Удэ, которая пригласила на 23 февраля стриптизершу, уволилиФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Бурятии закончили служебную проверку по поводу неожиданного подарка сотрудникам полиции на 23 февраля. Напомним, видео со стриптизершей, которая пришла поздравить стражей порядка с Днем защитника отечества, разлетелось по Сети. Это вызвало шквал насмешек от пользователей, разгорелся скандал. Быстро нашли и виновницу торжества – ту самую сотрудницу, которая организовала неожиданный презент.

- По результатам проверки старший дознаватель отдела дознания Отдела полиции № 2 Управления МВД России по городу Улан-Удэ уволена, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Бурятии.

Оказывается, танцовщица пришла на «торжественное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества».

- За низкий уровень воспитательной работы объявлены предупреждения о неполном служебном соответствии заместителю начальника управления по работе с личным составом МВД по Республике Бурятия, начальнику Управления МВД России по Улан-Удэ и его помощнику по кадрам, начальнику отдела полиции №2 Управления МВД России по городу Улан-Удэ и его заместителю, - добавляют в пресс-службе.

«Оживились, мальчики»: полицейским из Бурятии на 23 февраля подарили стриптиз. Видео: группа "Омбудсмен полиции".Предоставлено "КП"

ИСТОЧНИК KP.RU

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