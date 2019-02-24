Футбольный матч на льду Байкала: телеведущий Евгений Савин забил один из мячей

Чистый лед, весенняя погодка и самые красивые виды вокруг. Именно в таких условиях в поселке Листвянка прошел первый в истории футбольный матч на льду Байкала, на который приехал бывший профессиональный футболист, а ныне знаменитый телеведущий и блогер Евгений Савин.

Кстати, экс-игрок молодежной сборной России и сам решил тряхнуть стариной и вышел на поле, а точнее на специально подготовленную площадку на льду, которую отсыпали снегом, ровно раскатали и нанесли разметку. Для этого «КраСава», как называется канал Евгения Савина, даже заявился за иркутскую команду «Легенда», которая играла против «Иркута». Причем матч был официальный, прошел он в рамках чемпионата Иркутска.

sava9 Ееееее Моя футбольная экспедиция . @myarcticexplorer респект за тепло . Как вам Сибирские виды?????????

- Евгений Савин оказался в прекрасной форме, он забил один мяч и сделал голевую передачу, - рассказывает «Комсомольской правде» в Иркутске сотрудник федерации футбола Иркутска Сергей Почекутов. – А его команда одержала победу со счетом 2:1.

Сам бывший футболист самарских «Крыльев Советов» и пермского «Амкара» остался в восторге не только от самого необычного матча в своей жизни, но и от красот Байкала. Едва оказавшись на льду озера, Евгений Савин поспешил сфотографироваться и выложить снимок в свой инстаграм.

КраСава как всегда заряжает всех своим отличным настроением. Фото: Анна МУРАТОВА (Федерация футбола Иркутска)

- Моя футбольная экспедиция, - подписал фото КраСава. – Респект за тепло. Как вам сибирские виды?

Кстати, на этом экспедиция Евгения Савина в Приангарье не заканчивается. Блогер планирует еще снять интервью с первыми тренерами знаменитых футболистов Андрея Ещенко и Романа Зобнина, которые родились и начинали свою карьеру в Иркутске.

Фото: Анна МУРАТОВА (Федерация футбола Иркутска)

СПРАВКА «КП»

Евгений САВИН

Родился: 19 апреля 1984 года.

Профессиональный футболист, телеведущий и видеоблогер.

Воспитанник футбольной школы тобольского «Иртыша». Играл за такие клубы как: волгоградский «Ротор», томская «Томь», махачкалинский «Анжи», «Химки», пермский «Амкар», самарские «Крылья Советов», екатеринбургский «Урал», тульский «Арсенал» и за «Тюмень». За молодежную сборную России провел 6 матчей и забил 3 мяча.