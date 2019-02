Эксклюзивные изделия из дерева, байкальской глины, нефрита, чароита, серафинита, лазурита будут напоминать о вашем путешествии по Русской Сибири

Иркутский областной краеведческий музей – старейший музей Сибири и Дальнего Востока. Основан в 1782 году. Богатейшие собрания фондов музея составляют 500 тыс. экспонатов. Общая экспозиционная площадь - 2400 м2.

ОТДЕЛ ИСТОРИИ

ул. Карла Маркса, 2.

- История Прибайкалья с древнейших времен: археология, этнография, новейшая история.

ОТДЕЛ ПРИРОДЫ

ул. Карла Маркса, 11.

- Флора и фауна Восточной Сибири с древнейших времен и до наших дней.

ВЫСТАВОЧНЫЙ ОТДЕЛ

МУЗЕЙНАЯ СТУДИЯ

ул. Карла Маркса, 13.

- Выставка старинной деревянной мебели.

- Выставка старинных музыкальных инструментов.

ЭКСПОЗИЦИОННЫЙ ОТДЕЛ «ОКНО В АЗИЮ»

130-квартал

ул. 3 Июля, 21а, 21б.

- История иркутских генерал-губернаторов.

- История освоения северо-восточной части Азиатского континента, Сибири и Дальнего Востока.

ЛЕДОКОЛ «АНГАРА»

пр. Маршала Жукова, 36а/1.

- Самый старый из сохранившихся ледоколов в мире - музей-корабль «Ангара». Изготовлен в 1899 году.

Здесь вы можете купить на память книги об Иркутске и озере Байкал, а также карты города на разных языках; сувенирную продукцию; эксклюзивные изделия из дерева, байкальской глины, сибирских минералов (нефрита, чароита, серафинита, лазурита и других).

Тематические сувениры будут напоминать о вашем путешествии по Русской Сибири.

Тел. (3952) 33-62-30.

www.museum-irkutsk.com

Irkutsk Regional Museum of Local Lore is the oldest museum in Siberia and the Far East. It was founded in 1782. The richest collections of the museum are 500 thousand exhibits. The total exhibition area of 2 400 sq. m.

DEPARTMENT OF HISTORY

Karl Marx Street, 2.

History of the Baikal region since ancient times: archeology, ethnography, modern history.

DEPARTMENT OF NATURE

Karl Marx Street, 11.

Flora and fauna of Eastern Siberia from ancient times to the present day.

EXHIBITION DEPARTMENT

MUSEUM STUDIO

Karl Marx Street, 13.

Exhibition of old wooden furniture.

Exhibition of ancient musical instruments.

«WINDOW TO ASIA» EXHIBITION SECTION

3 iyulya Street, 21A/21B.

History of Irkutsk Governors-General.

History of development of the North-Eastern part of the Asian continent, Siberia and the Far East.

ICEBREAKER ANGARA

Marshala Zhukova Street, 36A/1.

The oldest surviving icebreakers in the world, museum-ship «Angara». Made in 1899.

Here you can buy books and maps in different languages about the city of Irkutsk and lake Baikal, souvenirs, exclusive products made of wood and Baikal clay, Siberian minerals such as jade, charoite, sheridanite, lapis lazuli and others.

Themed souvenirs will remind you of your trip to Russian Siberia.

Tel. (3952) 33-62-30.

www.museum-irkutsk.com

