2019-02-27T10:10:18+03:00
Происшествия

Продержался на воде и конфетах: 4-летний мальчик из Бурятии прожил три дня в квартире с трупом бабушки

Тревогу забили воспитатели детского сада, в котором малыш неожиданно перестал появляться [аудио]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Продержался на воде и конфетах: 4-летний мальчик прожил три дня в квартире с трупом бабушкиПродержался на воде и конфетах: 4-летний мальчик прожил три дня в квартире с трупом бабушкиФото: Алексей БУЛАТОВ
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Кабинка с вещами 4-летнего Вани (им изменено, Прим. Ред.) в одном из детских садов Улан-Удэ пустовала несколько дней. Мальчик, который регулярно посещал группу, внезапно исчез и перестал появляться в саду. Сначала воспитатели, подумали, что малыш просто приболел, поэтому не хотели беспокоить его бабушку, которая являлась единственным его опекуном. Но затем все же решили позвонить ей и удостовериться, что с малышом в порядке. Однако ни утром, ни вечером им никто не ответил, в телефонной трубке звучали лишь длинные гудки. Тогда директор детского сада забила тревогу.

Женщина отправила домой к мальчику воспитательницу. Та целый час стучалась в дверь, но ей так никто и не открыл. На стуки вышла соседка, которая еще больше напугала сотрудницу садика, сообщив, что вот уже несколько дней в квартире, где живет ребенок тишина. А его бабушка перестала появляться во дворе. После этого директор сразу вызвала сотрудников ПДН. Когда те вместе с полицейскими, вскрыв дверь, проникли в квартиру, перед ними предстала страшная картина. На диване лежала мертвая женщина, а рядом с ней сидел истощенный мальчишка.

- Причина и точная дата смерти женщины устанавливает экспертиза, - сообщили «Комсомольской правде» в Иркутске в пресс-службе ГУ МВД России по Бурятии. – Что касается мальчика, то его срочно госпитализировали. Он прожил с трупом бабушки около трех дней. Мы выяснили, что она была его единственным опекуном, так как мама умерла.

Известны некоторые подробности того, как Ване удалось несколько дней продержаться в таких страшных условиях. По предварительной информации, мальчишка за все время выпил бутылку воды и съел несколько конфет, которые лежали на столе. Сейчас он по-прежнему находится в Республиканской детской больнице.

- Его состояние стабильное, уже идет на поправку, - рассказывают «Комсомолке» в пресс-службе регионального минздрава. – Хотя у него было сильное обезвоживание и истощение. Вся необходимая помощь ему оказывается в полном объеме. Жизни малыша ничего не угрожает.

Пока инспекторы ПДН ищут Ване новых опекунов, жители Улан-Удэ активно пишут в соцсетях, что готовы в случае необходимости помочь мальчику и обеспечить его всем необходимым.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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